Фотограф із «Азовсталі» потрапив у полон і закликав відправити його знімки на конкурс

Дмитро Козацький виклав у вільний доступ свої знімки оборонців Маріуполя

Світлина воїна «Азова» Дмитра Козацького з позивним «Орест» днями облетіла світові медіа. На ній захисник «Азовсталі» стоїть сонячному промені, що пробився до бункера.

Сьогодні Дмитро Козацький виклав у вільний доступ свої фотографії оборонців Маріуполя із закликом до світових медіа та небайдужих поширювати їх.

«До речі, поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі», – написав він у Twitter.

Дмитро Козацький. Фото з відкритих джерел

Дмитрові Козацькому лише 26 років, він народився на Житомирщині, а друзі й рідні називають його невиправним романтиком і великим патріотом України. У 2014 році, коли йому було лише 18 років, він покинув навчання в одному з польських університетів і поїхав на Майдан. Після Революції Гідності вирушив захищати країну – спершу вступив до лав Національної Гвардії України, а потім приєднався до полку «Азов». Нині він посідає там пост керівника пресслужби. Вже понад 80 днів Дмитро захищає Україну в Маріуполі, ризикуючи життям щосекунди, а його ще юнацьке захоплення фотографією тепер дає змогу всьому світові показувати правду.

Нагадаємо, військове керівництво організовує евакуацію з Маріуполя не лише живих та поранених українських військових, але й тіл загиблих бійців. Про це у відеозверненні повідомив командир полку «Азов» Денис Прокопенко.

«Щодо загиблих героїв процес триває та, надіюсь, найближчим часом рідні і вся Україна зможуть з почестями поховати загиблих воїнів», – розповів Прокопенко.

Раніше захисник Маріуполя показав пронизливі фото зруйнованої «Азовсталі». Дмитро Козацький, який кілька місяців перебував на «Азовсталі», показав, у що перетворили комбінат російські військові.



