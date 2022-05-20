Влада наказала захисникам припинити оборону Маріуполя: термінове звернення командира «Азов»

Важкопоранені бійці з заводу «Азовсталь» отримали допомогу і були доставлені на підконтрольну Україні територію

Захисники Маріуполя 86 днів боронили місто

У Маріуполі відбувається спецоперація з виведення наших воїнів з «Азовсталі». Командир воїнів, герой України Денис Прокопенко записав звернення. У відеозверненні він наголосив, що захисники Маріуполя виконали наказ, незважаючи на всі труднощі, та 86 днів відтягували переважаючі сили противника.

«Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров’я гарнізону про припинення оборони міста», – заявив Прокопенко.

Командир полку також заявив, що важкопоранені бійці з заводу «Азовсталь» отримали допомогу і були доставлені на підконтрольну Україні територію, а щодо загиблих захисників Маріуполя «процес триває». «Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання ми постійно наголошували на трьох важливих для нас умовах, а саме: цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати.

Важкопоранені отримали необхідну допомогу та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію, підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв процес триває. Та надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможуть з почестями поховати своїх воїнів. Слава Україні!», - сказав Прокопенко.

Нагадаємо, що 16 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

Також заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

Усього близько десяти автобусів з українськими військовими виїхали з території заводу «Азовсталь». Водночас стало відомо, що командування «Азову» залишається на території комбінату.