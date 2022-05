Гола жінка протестувала на Каннському фестивалі проти рашистських звірств в Україні

Черговий день Каннського кінофестиваля відзначився акцією протесту проти сексуальних злочинів рашистських військових на території України. Про це пише видання Reuters.

Невідома жінка влаштувала голий перфоманс на червоній доріжці, скинувши з себе синьо-жовту сукню.

На грудях та животі протестувальниці виявився напис англійською – «Не ґвалтуйте нас». Напис був зроблений на смугах жовтого і синього кольорів.

Крім того, на трусиках, животі, стегнах та сідницях жінки можна було помітити червоні сліди долонь, що мало символізувати руки рашистських ґвалтівників.

Охорона швидко загорнула майже оголену протестувальницю і винесла її за межі червоної доріжки. «Гості фестивалю виглядали здивованими», – зазначає видання.

A protester painted in the colors of the Ukrainian flag is ejected from the #CannesFilmFestival red carpet pic.twitter.com/4aXekA27AP

Журналіст The New York Times Кайл Б’юкенен опублікував відео інциденту, в якому видно, що охоронці заважають йому знімати процес затримання протестувальниці.

On the Cannes red carpet for George Miller’s new movie, the woman in front of me stripped off all her clothes (covered in body paint) and fell to her knees screaming in front of photographers. Cannes authorities rushed over, covered her in a coat, & blocked my camera from filming pic.twitter.com/JFdWlwVMEw