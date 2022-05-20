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    Гола жінка протестувала на Каннському фестивалі проти рашистських звірств в Україні

    Невідома оголена жінка влаштувала на червоній доріжці Каннського кінофестивалю акцію протесту проти сексуальних звірств рашистів в Україні&nbsp; - Гола жінка протестувала на Каннському фестивалі проти рашистських звірств в Україні
    Невідома оголена жінка влаштувала на червоній доріжці Каннського кінофестивалю акцію протесту проти сексуальних звірств рашистів в Україні 
    фото із соцмереж

    Червона доріжка одного із головних кінофестивалів світу стала місцем акції протесту

    Черговий день Каннського кінофестиваля відзначився акцією протесту проти сексуальних злочинів рашистських військових на території України. Про це пише видання Reuters.

    Невідома жінка влаштувала голий перфоманс на червоній доріжці, скинувши з себе синьо-жовту сукню.

    На грудях та животі протестувальниці виявився напис англійською – «Не ґвалтуйте нас». Напис був зроблений на смугах жовтого і синього кольорів.

    Крім того, на трусиках, животі, стегнах та сідницях жінки можна було помітити червоні сліди долонь, що мало символізувати руки рашистських ґвалтівників.

    Охорона швидко загорнула майже оголену протестувальницю і винесла її за межі червоної доріжки. «Гості фестивалю виглядали здивованими», – зазначає видання.

    Журналіст The New York Times Кайл Б’юкенен опублікував відео інциденту, в якому видно, що охоронці заважають йому знімати процес затримання протестувальниці.

    Також Б’юкенен показав реакцію кінозірок на акцію протесту.

    Нагадаємо, на відкритті 75-го Каннського кінофестивалю виступив президент України Володимир Зеленський.

    Теги: росія окупанти війна Франція протест Україна Каннский кинофестиваль зґвалтування окупація #stoprussia
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    Гола жінка протестувала на Каннському фестивалі проти рашистських звірств в Україні