Речник СБУ заявив про перемогу на російськими спецслужбами

Війна ще не виграна, але уже можна говорити, що наразі СБУ переграла ФСБ

Російські спецслужби вкладали шалені гроші у підривну роботу в Україні, при цьому самі ж і розкрадали цей ресурс

Російські спецслужби доповідали президенту РФ Володимиру Путіну про свою високу ефективність та про те, що українці зустрічатимуть «з квітами» окупантів, не перевіряючи інформацію від своєї агентури в Україні. Про це розповів речник Служби безпеки Артем Дехтяренко у інтерв’ю «Главкому».

«Так, дійсно, російські спецслужби вкладали шалені гроші (у підривну роботу в Україні – «Главком»). При цьому самі ж і розкрадали цей ресурс. Вони були зацікавлені, аби доповідати Путіну про свою надвисоку ефективність і про те, що українці чекають на «русский мир» з квітами. Росіяни не дуже перевіряли інформацію від своєї української агентури. Кожен з цих агентів мав різні завдання: хтось мав працювати як ДРГ, хтось – як агент впливу, а хтось – був уповноважений на інформаційну війну. До речі, особливо цінних агентів повідомили про майбутнє вторгнення. Їм рекомендували виїхати за кордон або в безпечні місця, вивезти родини», – зазначив представник СБУ.

Дехтяренко зазначив, що ФСБ створила ілюзію підтримки окупантів з боку населення України, у яку ж і сама повірила, повірила і вся російська влада. Тому росіяни були дуже здивовані опором українців.

«Один з політтехнологів Медведчука, якому оголошено підозру (вочевидь, мається на увазі Михайло Погребинський – «Главком»), поділив Україну на п’ять зон за ступенем лояльності. Таких звітів було багато. ФСБ створила ілюзію підтримки, у яку ж і сама повірила, повірила і вся російська влада. Тобто російські спецслужби розраховували на сприяння на місцях. Але не так сталося, як гадалося.

Тому коли вони побачили шалений опір українців, думаю, самі були здивовані. А план не спрацював, зокрема, і тому, що українська спецслужба не дала російським агентам розгорнутися. Багатьох ми вели ще до війни, а з її початком запрацював суворий контррозвідувальний режим, який допоміг стабілізувати ситуацію», – зазначив він.

Речник української спецслужби заважив, що війна ще не виграна, але уже можна говорити, що наразі СБУ переграла ФСБ.

«Результати роботи і СБУ в цілому, і її голови Івана Баканова відчутні. Тільки нещодавні підтвердження тому: це і затримання Медведчука, і заборона 12 проросійських партій, і резонансна «Справа Шарія», і блокування агентурних мереж ворога. Це стосується і Деркача, і виявлених агентів в Кабміні та Торгово-промисловій палаті. Окрім того, із першого дня війни СБУ виявила понад 350 агентів, 160 ДРГ та біля 10 тис. колаборантів, відкрила майже 15 тис. кримінальних справ відносно злочинів РФ, нейтралізувала понад 1100 хакерських атак та кіберінцидентів, блокувала незаконні схеми, які завдавали державі збитки у сотні мільйонів», – наголосив він.

Дехтяренко додав, що оприлюднена на сьогодні інформація – це лише верхівка величезного айсберга. За його словами, фактично СБУ переграла російські ФСБ та ГРУ по всіх фронтах – від оперативного до кіберпростору.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ (відомого, як ГРУ), котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України. До неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач. За даними слідства, Деркач курував створення приватних охоронних підприємств в різних областях нашої країни, які повинні були посприяти швидкому захопленню країни.

Читайте також: