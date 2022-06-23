В Україні заборонено вже 12 проросійських партій (список)

Представники заборонених партій фактично ретранслювали офіційну позицію країни-агресорки щодо нашої держави

Станом на 23 червня, за ініціативи СБУ заборонено діяльність вже 12 проросійських партій в Україні. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки Україні.

Як повідомлялося, 23 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова ухвалив рішення про заборону чергової проросійської політичної сили – Прогресивної соціалістичної партії України.

Таке рішення прийнято на підставі указу президента, рішення РНБО та відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці України.

Таким чином, на сьогодні список офіційно заборонених в Україні політичних структур такий:

«Опозиційна платформа – За життя» «Опозиційний блок» Партія Шарія «Наші» «Соціалісти» «Ліва опозиція» «Справедливості та розвитку» «Держава» «Блок Володимира Сальдо» Соціалістична партія України «Союз лівих сил» Прогресивна соціалістична партія України.

«Представники цих політичних сил фактично ретранслювали офіційну позицію країни-агресора щодо нашої держави, підтримували та популяризували її антиукраїнську політику і створювали загрозу національній безпеці України», – зазначає СБУ.

Верховна Рада 3 травня ухвалила законопроєкт №7172-1 щодо заборони проросійських партій, «за» проголосували 330 депутатів. Автори закону переконані, що заборона діяльності проросійських політичних партій, які здійснюють антиукраїнську діяльність або пропагують колабораціонізм, буде ефективним засобом захисту демократії в Україні і її незалежності та суверенітету. Президент підписав закон 14 травня.

Також Верховна Рада пропонує застосовувати люстрацію до засновників та членів 11 політичних партій.

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