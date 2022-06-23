В Україні заборонено вже 12 проросійських партій (список)
Представники заборонених партій фактично ретранслювали офіційну позицію країни-агресорки щодо нашої держави
Станом на 23 червня, за ініціативи СБУ заборонено діяльність вже 12 проросійських партій в Україні. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки Україні.
Як повідомлялося, 23 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова ухвалив рішення про заборону чергової проросійської політичної сили – Прогресивної соціалістичної партії України.
Таке рішення прийнято на підставі указу президента, рішення РНБО та відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці України.
Таким чином, на сьогодні список офіційно заборонених в Україні політичних структур такий:
- «Опозиційна платформа – За життя»
- «Опозиційний блок»
- Партія Шарія
- «Наші»
- «Соціалісти»
- «Ліва опозиція»
- «Справедливості та розвитку»
- «Держава»
- «Блок Володимира Сальдо»
- Соціалістична партія України
- «Союз лівих сил»
- Прогресивна соціалістична партія України.
«Представники цих політичних сил фактично ретранслювали офіційну позицію країни-агресора щодо нашої держави, підтримували та популяризували її антиукраїнську політику і створювали загрозу національній безпеці України», – зазначає СБУ.
Верховна Рада 3 травня ухвалила законопроєкт №7172-1 щодо заборони проросійських партій, «за» проголосували 330 депутатів. Автори закону переконані, що заборона діяльності проросійських політичних партій, які здійснюють антиукраїнську діяльність або пропагують колабораціонізм, буде ефективним засобом захисту демократії в Україні і її незалежності та суверенітету. Президент підписав закон 14 травня.
Також Верховна Рада пропонує застосовувати люстрацію до засновників та членів 11 політичних партій.