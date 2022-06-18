Гепнувся гучно. На Донбасі військові збили російський літак

Захисники «приземлили» літак рашистів за допомогою ПЗРК «Ігла»

У небі над Донеччиною українські захисники збили російський винищувач Су-25. Про це повідомляє 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців.

Військові повідомили, що російський літак «гепнувся гучно та яскраво». «Бо в умілих руках і ПЗРК «Ігла» гарний інструмент для прибирання всілякого непотребу з неба», – зазначили вони.

Нагадаємо, минулої доби воїни-артилеристи 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили танк та дві бойові машини піхоти російських окупантів разом з екіпажами.

За даними Генштабу ЗСУ, 17 червня українські захисники знищили один ворожий літак (від початку війни 216), один БПЛА (загалом 594).