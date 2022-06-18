Коли почне надходити зброя за ленд-лізом: відповідь Данілова

На поставки зброї за законом про ленд-ліз впливають дуже багато факторів

Данілов переконує: зброя за ленд-лізом почне надходити в Україну в найближчі місяці

Американська зброя в Україну за законом про ленд-ліз почне надходити в найближчі місяці. Це може бути липень-серпень, можливо – вересень. Про це повідомив в інтерв'ю виданню «Ліга.net» секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов.

Посадовець зазначив, що при поставках дотримується певна процедура.

«Ленд-ліз ще не починався. Але саме ухвалення закону про ленд-ліз – дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання – коли», – сказав він.

При цьому секретар РНБО нагадав, що на війні у кожного годинник працює по-різному: для когось доба – це як доба, а для України – зовсім інші виміри.

«Це може бути липень-серпень, може, вересень», – сказав він.

Данілов пояснив, що на поставки впливають дуже багато факторів.

«Треба розуміти, що світ не такий великий. Всі знають, що у кого є в країні. Наявність зброї, обладнання для його виготовлення, боєприпасів. Сьогодні так вийшло, що боєприпасів радянського зразка 122-го і 155-го калібрів майже не залишилося», – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України 9 травня. Це рішення прискорить поставки військової допомоги й допоможе Україні у боротьбі з окупантами.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.



