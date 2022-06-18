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    Події в Україні

    Коли почне надходити зброя за ленд-лізом: відповідь Данілова

    На поставки зброї за законом про ленд-ліз впливають дуже багато факторів - Коли почне надходити зброя за ленд-лізом: відповідь Данілова
    На поставки зброї за законом про ленд-ліз впливають дуже багато факторів
    фото з відкритих джерел

    Данілов переконує: зброя за ленд-лізом почне надходити в Україну в найближчі місяці

    Американська зброя в Україну за законом про ленд-ліз почне надходити в найближчі місяці. Це може бути липень-серпень, можливо – вересень. Про це повідомив в інтерв'ю виданню «Ліга.net» секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов.

    Посадовець зазначив, що при поставках дотримується певна процедура.

    «Ленд-ліз ще не починався. Але саме ухвалення закону про ленд-ліз – дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання – коли», – сказав він.

    При цьому секретар РНБО нагадав, що на війні у кожного годинник працює по-різному: для когось доба – це як доба, а для України – зовсім інші виміри.

    «Це може бути липень-серпень, може, вересень», – сказав він.

    Данілов пояснив, що на поставки впливають дуже багато факторів.

    «Треба розуміти, що світ не такий великий. Всі знають, що у кого є в країні. Наявність зброї, обладнання для його виготовлення, боєприпасів. Сьогодні так вийшло, що боєприпасів радянського зразка 122-го і 155-го калібрів майже не залишилося», – додав секретар РНБО.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України 9 травня. Це рішення прискорить поставки військової допомоги й допоможе Україні у боротьбі з окупантами.

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

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    Теги: росія окупанти США зброя РНБО війна закон Україна окупація Олексій Данілов #stoprussia
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    Коли почне надходити зброя за ленд-лізом: відповідь Данілова