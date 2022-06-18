Україна отримає від ЄС підводні дрони для розмінування

Там, де велися бойові дії, буде тривале розмінування

Уже найближчим часом західні партнери можуть надати українським саперам підводні дрони для розмінування водойм. Спеціальна техніка дозволить знешкоджувати вибухонебезпечні предмети в умовах поганої видимості. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час телемарафону.

Він зазначив, що більшість водойм сьогодні небезпечні.

Там, де велися бойові дії, буде тривале розмінування.

«Йдеться, наприклад, про спеціальні підводні дрони для розмінування. Ми звернулися до наших міжнародних партнерів, колег з Євросоюзу – вони нам будуть допомагати і командами, які будуть приїжджати з-за кордону, і безпосередньо самою технікою для такого розмінування, але вона дуже специфічна», – сказав глава МВС.

Як повідомлялося, в Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. кв. км території.

ООН прогнозує, що розмінування ключових портів України може зайняти декілька місяців.

17 червня було виявлено дрейфуючу міну поблизу берегів Одещини. Небезпечну знахідку було вчасно ліквідовано підрозділом ВМС ЗСУ.

Туреччина знайшла вже третю з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну морську міну, що дрейфувала у Чорному морі та знищила її.