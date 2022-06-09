Горіли кафе та магазини, є загиблі й поранені: подробиці обстрілу Харкова

Частково через обстріли була пошкоджена і будівля школи

Унаслідок нічної атаки рашистів на Харків та область, спалахнули пожежі у кафе, магазині та шкільній бібліотеці. Загинули двоє людей, ще четверо постраждали. Про це повідомляє ДСНС.

Частково через обстріли була пошкоджена і будівля школи. За інформацією відомства, пожежі стались близько 23:00 і їх загальна площа становила біля 500 кв.м. Вказано, що для ліквідації пожежі було залучено дев’ять одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу ДСНС.

«За добу рятувальники здійснили 34 оперативні виїзди, з яких 27 на ліквідацію пожеж, з яких 16 пожеж спричинених обстрілами. Внаслідок ворожого обстрілу близько 23:00 пожежі стались у будівлях кафе, продовольчого магазину та шкільній бібліотеці у Новобаварському районі Харкова.О 03:10 усі пожежі були ліквідовані. За попередніми даними, дві особи загинуло, ще четверо людей зазнали травм. Остаточна інформація з'ясовується», – зазначили в ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи проводились на чотирьох зруйнованих росіянами об’єктах – у Салтівському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах Харкова. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 137 ворожих боєприпасів.

За повідомленням голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, ворог обстрілював с. Циркуни, Малоданилівську ОТГ, смт Коробочкине, смт Печеніги, Золочів, Барвінкове, Балаклію та Первомайський. Пошкоджені будинки, господарчі споруди, склади та гаражі – семеро людей отримали поранення.

«У с. Елітне отримав поранення тракторист, який підірвався в полі на російській міні. Ще раз наголошую на важливості співпраці із саперами ДСНС та військовими, починаючи агророботи», – зазначив Синєгубов.

На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні, мінує підступи. У районі Ізюму окупанти готують чергові спроби наступу на Слов’янськ та Барвінкове.

Нагадаємо, триває 106-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти застосовують артилерію вздовж лінії зіткнення на Донецькому напрямку. Також зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.

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