ЗСУ просять українців «полювати» на особливу техніку рашистів (фото)

Пункт управління «Орлан-10» на базі КАМАЗ має можливість здійснювати управління не більше ніж чотирма безпілотниками

Збройні сили оголосили «полювання» на російські «Орлани»

Збройні сили України закликають українців бути уважним до дій ворога та повідомляти про розташування ворожої техніки. Росіяни у війні проти України використовують низку різних БПЛА. Зокрема такі як Гранат-1, Гранат-2, Гранат-4, Форпост, Елерон-3СВ, Застава та, чи не найпоширеніший, Орлан-10.

«Орлани» не літають самі по собі, це цілий комплекс обладнання і розрахунок. Комплекс «Орлан-10» складається з базової станції та декількох БПЛА. Комплекс з ПДК, стартової катапульти та 4 БПЛА може перевозитися на автомобілі УАЗ-469 або «Рись», – йдеться у зверненні ЗСУ.

Пункт управління «Орлан-10» на базі КАМАЗ (на фото) має можливість здійснювати управління не більше ніж чотирма безпілотними літальними апаратами з одного пункту управління.

«Такий «кунг» з антенами є цінною здобиччю для наших артилеристів. Просимо повідомляти ЗСУ про розташування такої техніки», – зазначають у ЗСУ.

За добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів та п’ять танків.

Протягом минулої доби російські загарбники атакували територію цеху виробництва аміаку на Сєвєродонецькому «Азоті».

Тим часом НАТО проводить наймасштабніші навчання з протиповітряної оборони.