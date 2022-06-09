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  4. ЗСУ просять українців «полювати» на особливу техніку рашистів (фото)
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    Політика

    ЗСУ просять українців «полювати» на особливу техніку рашистів (фото)

    Пункт управління &laquo;Орлан-10&raquo; на базі КАМАЗ має можливість здійснювати управління не більше ніж чотирма безпілотниками - ЗСУ просять українців «полювати» на особливу техніку рашистів (фото)
    Пункт управління «Орлан-10» на базі КАМАЗ має можливість здійснювати управління не більше ніж чотирма безпілотниками
    фото: ЗСУ

    Збройні сили оголосили «полювання» на російські «Орлани»

    Збройні сили України закликають українців бути уважним до дій ворога та повідомляти про розташування ворожої техніки. Росіяни у війні проти України використовують низку різних БПЛА. Зокрема такі як Гранат-1, Гранат-2, Гранат-4, Форпост, Елерон-3СВ, Застава та, чи не найпоширеніший, Орлан-10.

    «Орлани» не літають самі по собі, це цілий комплекс обладнання і розрахунок. Комплекс «Орлан-10» складається з базової станції та декількох БПЛА. Комплекс з ПДК, стартової катапульти та 4 БПЛА може перевозитися на автомобілі УАЗ-469 або «Рись», – йдеться у зверненні ЗСУ.

    Пункт управління «Орлан-10» на базі КАМАЗ (на фото) має можливість здійснювати управління не більше ніж чотирма безпілотними літальними апаратами з одного пункту управління.

    «Такий «кунг» з антенами є цінною здобиччю для наших артилеристів. Просимо повідомляти ЗСУ про розташування такої техніки», – зазначають у ЗСУ.

    За добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів та п’ять танків.

    Протягом минулої доби російські загарбники атакували територію цеху виробництва аміаку на Сєвєродонецькому «Азоті».

    Тим часом НАТО проводить наймасштабніші навчання з протиповітряної оборони.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ просять українців «полювати» на особливу техніку рашистів (фото)