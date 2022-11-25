Україна вирішила надати гуманітарну допомогу країнам Африки та Азії

На закупівлю та поставку зерна до низки країн буде виділено з резервного фонду держбюджету 900 млн грн

Україна надішле гуманітарну допомогу країнам Африки та Азії у вигляді зерна пшениці або кукурудзи загальним обсягом до 125 тис. метричних тонн. Про це йдеться у постанові Кабміну від 24 листопада.

Зазначається, що зерно пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи відправлять до Судану, Ємену, Кенії та Нігерії. На закупівлю та поставку зерна до цих країн буде виділено з резервного фонду держбюджету 900 млн грн.

МЗС доручили узгодити з ООН поставку до країн Азії та Африки товарів гуманітарної допомоги з українських морських торгових портів.

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що «зернова угода» продовжена ще на 120 днів. Це рішення було ухвалено сьогодні у Стамбулі. Гарантами виконання ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина.

Нагадаємо, раніше Росія на переговорах з ООН висунула свої вимоги для продовження дії зернової угоди.

Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна зацікавлена у продовженні функціонування «зернового коридору» і вимагає, щоб Росія залишилася в цій домовленості і припинила грати в «голодні ігри» з усім світом заради свого задоволення і припинила в рамках «зернової домовленості» гальмувати процеси з інспекції кораблів.