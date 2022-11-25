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Україна вирішила надати гуманітарну допомогу країнам Африки та Азії

Надія Клочко
glavcom.ua
Україна вирішила надати гуманітарну допомогу країнам Африки та Азії

На закупівлю та поставку зерна до низки країн буде виділено з резервного фонду держбюджету 900 млн грн

Україна надішле гуманітарну допомогу країнам Африки та Азії у вигляді зерна пшениці або кукурудзи загальним обсягом до 125 тис. метричних тонн. Про це йдеться у постанові Кабміну від 24 листопада.

Зазначається, що зерно пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи відправлять до Судану, Ємену, Кенії та Нігерії. На закупівлю та поставку зерна до цих країн буде виділено з резервного фонду держбюджету 900 млн грн.

МЗС доручили узгодити з ООН поставку до країн Азії та Африки товарів гуманітарної допомоги з українських морських торгових портів.

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що «зернова угода» продовжена ще на 120 днів. Це рішення було ухвалено сьогодні у Стамбулі. Гарантами виконання ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина.

Нагадаємо, раніше Росія на переговорах з ООН висунула свої вимоги для продовження дії зернової угоди. 

Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна зацікавлена у продовженні функціонування «зернового коридору» і вимагає, щоб Росія залишилася в цій домовленості і припинила грати в «голодні ігри» з усім світом заради свого задоволення і припинила в рамках «зернової домовленості» гальмувати процеси з інспекції кораблів.

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Теги: Африка гуманітарна допомога зерно Кабмін

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