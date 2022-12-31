Гайдай показав головну ялинку Луганщини (фото)

Ялинка незламності встановлена на деокупованій частині Луганщини

На звільненій від російських окупантів території Луганської області військовослужбовці та представники української влади встановили новорічну ялинку.

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Фото головної новорічної ялинки Луганщини оприлюднив голова ОВА Сергій Гайдай.

«Ось так виглядає Ялинка Незламності. Головна ялинка Луганщини… цьогоріч», – зазначив він у дописі до фото.

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Як видно на фото, ялинка встановлена біля розбитої снарядами будівлі пошти і дуже відрізняється від святкових красунь, що були на Луганщині до війни.

Нагадаємо, 30 грудня стало відомо, що українські захисники звільнили від окупантів селище Новоселівське Коломийчиської об'єднаної територіальної громади Сватівського району Луганської області.