Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Гайдай показав головну ялинку Луганщини (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Гайдай показав головну ялинку Луганщини (фото)
Ялинка встановлена біля розбитої снарядами будівлі пошти
фото: Сергій Гайдай/Telegram

Ялинка незламності встановлена на деокупованій частині Луганщини

На звільненій від російських окупантів території Луганської області військовослужбовці та представники української влади встановили новорічну ялинку.

Фото головної новорічної ялинки Луганщини оприлюднив голова ОВА Сергій Гайдай.

«Ось так виглядає Ялинка Незламності. Головна ялинка Луганщини… цьогоріч», – зазначив він у дописі до фото.

Гайдай показав головну ялинку Луганщини (фото) фото 1
Гайдай показав головну ялинку Луганщини (фото) фото 2
Гайдай показав головну ялинку Луганщини (фото) фото 3

Як видно на фото, ялинка встановлена біля розбитої снарядами будівлі пошти і дуже відрізняється від святкових красунь, що були на Луганщині до війни.

Нагадаємо, 30 грудня стало відомо, що українські захисники звільнили від окупантів селище Новоселівське Коломийчиської об'єднаної територіальної громади Сватівського району Луганської області.

Теги: Луганщина новорічні свята ялинка війна окупанти росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти зазнають значних втрат на Луганщині
Окупанти вже будують оборонні споруди навіть у Луганську
Сьогодні, 09:50
В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Луганщині (відео)
Вчора, 23:43
Російські сили продовжують накопичувати техніку та сили
Окупанти готуються до рішучого наступу на Луганщині – ISW
29 грудня, 05:31

Події в Україні

Окупанти накрили масованим вогнем Чорнобаївку, під ударом опинилися дитсадок і спортзал
Окупанти накрили масованим вогнем Чорнобаївку, під ударом опинилися дитсадок і спортзал
Ракетна атака напередодні Нового року, областями шириться повітряна тривога
Ракетна атака напередодні Нового року, областями шириться повітряна тривога
Коли у Росії закінчаться боєприпаси: прогноз розвідки
Коли у Росії закінчаться боєприпаси: прогноз розвідки
20-річний хлопець з Волині врятував Житомирщину від блекауту, – голова ОДА
20-річний хлопець з Волині врятував Житомирщину від блекауту, – голова ОДА
Гайдай показав головну ялинку Луганщини (фото)
Гайдай показав головну ялинку Луганщини (фото)
Яскравий новорічний Маріуполь: у мережі опублікували щемні фото минулих років
Яскравий новорічний Маріуполь: у мережі опублікували щемні фото минулих років

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Путін визначився із друзями на 2023 рік (список)
25K
ЗМІ розсекретили, де і наскільки успішно навчається донька Медведчука
9826
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6776
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
5764
Банкова назвала кількість захисників, які перебувають у полоні РФ
5556
Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post

Новини

ЗСУ ліквідували понад 300 окупантів під Каховкою та на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
Вчора, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Вчора, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
Вчора, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Вчора, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Вчора, 02:38

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту