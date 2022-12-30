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Українські військові звільнили важливий населений пункт на Луганщині (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Луганщині (відео)
В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту
фото: скріншот з відео

Наразі селище Новоселівське контролюється українською армією

Українські захисники звільнили від окупантів селище Новоселівське Коломийчиської об'єднаної територіальної громади Сватівського району Луганської області. Відповідне відео з'явилось у Телеграм-каналі спецпідрозділу Kraken.

Відео спецпідрозділу Kraken також поширив телеграм-канал Луганської обласної військової адміністрації.

«Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу Kraken та сил 92 ОМБ було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області.

В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон.

Наразі селище контролюється українською армією», – йдеться у повідомленні.

Раніше Генштаб України повідомив, де ворог веде наступальні дії.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили утримують свої позиції проти російських військ на сході Донбасу та роблять певні успіхи у деяких районах.

Нагадаємо, триває 310 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував вісім БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди.

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Теги: росія ЗСУ війна Україна деокупація

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