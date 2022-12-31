Окупанти вже будують оборонні споруди навіть у Луганську

Лікарні на Луганщині переповнені пораненими російськими окупантами

Російським окупантам важко утримувати позиції на Луганщині. Вони виснажені через власну безглузду тактику. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, окупанти будують оборонні споруди навіть у Луганську.

«Щодня їхні (окупаційних військ – ред.) поранені вояки поповнюють ліжковий фонд регіону. Так, станом на 29 грудня лікарня в Біловодську переповнена пораненими російськими військовослужбовцями», – розповів Гайдай.

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Голова ОВА також пояснив важливість для ЗСУ звільнення Кремінної. «Коли звільнимо Кремінну, відкриємо дорогу на Старобільськ, а також шлях на Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Останнє розосередить сили РФ під Бахмутом», – зазначив Гайдай.

Також, за його словами, вже зараз колаборанти думають, куди бігтимуть з Луганщини, оскільки розуміють, що повторення 2014 року для них не буде – покарання неминуче.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія знову змінила командувача своїми військами на Сватівсько-Кремінному напрямку. Назначила офіцера, який командував наступом на Київ з боку Чорнобиля.

За минулу добу українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області.