Російські війська вийшли зі Сватового на Луганщині (відео)

Російський пропагандист розповідає, що слідом за армією окупантів зі Сватового виїжджають зрадники

Сватове розташоване за 60 кілометрів від деокупованого Куп’янська

Російські війська вийшли зі Сватового на Луганщині. Слідом за армією окупантів з міста їдуть колаборанти. Про це ідеться у сюжеті російського телебачення.

На відео – довга вервечка машин, що прямує у бік Росії.

Сватове розташоване приблизно за 60 кілометрів від деокупованого 10 вересня Куп’янська.

Раніше російський «військовий кореспондент» Олександр Коц повідомив про відхід російських військ із Куп'янська після наступу ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ звільнили Куп'янськ від окупантів.

Нагадаємо, вчора у ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, а за три дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів.

При цьому раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку.

Також українські захисники деокупували ще один населений пункт на Харківщині.

Водночас ЗСУ звільнили село Волохів Яр на Харківщині.