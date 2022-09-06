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ЗСУ просунулися та закріпилися на Луганщині – Гайдай

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ просунулися та закріпилися на Луганщині – Гайдай
Українські захисники просунулися на кілька сотень метрів
Генштаб ЗСУ

На території будівель, де базувалися російські окупанти, сталася величезна кількість «бавовни»

У Луганській області українські військові просунулися на кілька сотень метрів углиб. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Луганська область тримається. Кілька сотень метрів за вчорашній день додалося, які наші військові контролюють. Були відбиті атаки і відбувся певний поступ. Там закріпилися наші захисники», – сказав Гайдай.

Крім того, на території будівель, де базувалися російські окупанти, сталася величезна кількість «бавовни».

«Це склади БК, техніка та особовий склад. За минулий тиждень росіяни втратили 400 осіб особового складу у різних місцях і десь близько сотні одиниць техніки, яка там знаходилася. Сподіваюся, найближчим часом ми почуємо ще добрі новини від наших захисників», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: Луганщина війна ЗСУ окупанти військові

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