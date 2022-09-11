Черги на виїзд – кілометрові: Гайдай заявив, що окупанти тікають з Луганська

Гайдай очікує «чудових новин» з поки окупованих Сватового, Кремінної та Рубіжного

Можливо, вже завтра почуємо добрі новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай очікує новин з поки окупованих Сватового, Кремінної та Рубіжного найближчим часом. Про це Гайдай заявив в ефірі телемарафону.

«Не треба очікувати, що завтра ми звільнимо всю Луганську область. Але просування величезне. Бої йдуть досить важкі, але окупанти біжать з усіх населених пунктів. Найближчим часом, можливо вже й завтра, ми почуємо чудові новини зі Сватового, з Кремінної, з Рубіжного», – сказав він.

За його словами, росіяни та колаборанти їдуть в бік Росії. Валізи пакують зокрема рашисти Луганська, Алчевська та інших міст, які були окупованими ще у 2014 році.

«Вони не тільки тікають зі Сватового, зі Старобільська, з Троїцького, вони ще збирають речі і їдуть з українських міст Луганщини, яка окупована з 2014 року – Алчевськ і Луганськ, так само збирають речі, збирають свої родини і відправляють у бік Росії», – розповів голова ОВА.

За його словами, черги з охочих виїхати з різних населених пунктів окупованої Луганщини тягнуться на декілька кілометрів.

Гайдай також розповів, що минулої ночі партизани в окупованій Кремінній повісили український прапор над адміністрацією.

«Український прапор, який минулої ночі партизани підняли над адміністрацією у Кремінній на своєму місці і зараз рашисти вже все зрозуміли, тож знімати не наважуються», – розповів голова ОВА.

Як раніше повідомлялося, ЗСУ вдарили по базах окупантів на Луганщині.

Нагадаємо, триває 199-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку, продовжує вживати заходів, щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.