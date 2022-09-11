В окупованому Піщаному невідомі підняли український прапор

Піщане зараз перебуває під контролем «ЛНР»

Над тимчасово окупованим селом Піщане у Старобільському районі Луганщини замайорів український прапор. Його, ймовірно, підняли місцеві жителі. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«У нас найкращі люди…вміють чекати і не втрачати віри», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що до лінії фронту Старобільськ далеко і зараз перебуває під контролем «ЛНР».

Місцеві жителі підняли український прапор в окупаному рашистами селі Сергій Гайдай/Telegram

Раніше повідомлялося, що окупанти тікають з Луганська.

Вчора, російські війська вийшли зі Сватового на Луганщині. Слідом за армією окупантів з міста їдуть колаборанти.

Нагадаємо, у Харківській області українські захисники вже звільнили близько 40 населених пунктів.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.