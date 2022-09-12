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Сватівщина дочекалася: на Луганщині замайорів прапор України (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сватівщина дочекалася: на Луганщині замайорів прапор України (фото)
фото: Сергій Гайдай

Про входження українських військ в населений пункт поки не повідомляється

Українські захисники встановили український прапор у селі Куземівка Сватівського району Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Село Куземівка Сватівського району. Ранок 12 вересня 2022 року. Сватівщина чекає», - написав Гайдай під фото.

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Варто відзначити, що про входження українських військ в населений пункт поки не повідомляється.

Нагадаємо, російські загарбники в окупованому Сватовому Луганської області налякалися наступу ЗСУ і в паніці зібрали речі та втекли
Триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення. 

Теги: Луганщина прапор війна окупація

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