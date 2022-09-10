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Гайдай натякнув на успіхи ЗСУ в Лисичанську

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гайдай натякнув на успіхи ЗСУ в Лисичанську
фото з відкритих джерел

Наразі подробиці деокупації Луганщини не розголошуються

Збройні сили України вже перебувають на околицях Лисичанська Луганської області. Наразі подробиці не розголошуються. Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Лисичанськ… чудове українське місто. Ох і роботи буде по відновленню…», - написав Гайдай.

У коментарі «Суспільному» керівник ОВА зазначив, що українські військові перебувають на околицях Лисичанська на Луганщині.

Як раніше повідомлялося, ЗСУ вдарили по базах окупантів на Луганщині.

Нагадаємо, триває 199-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку, продовжує вживати заходів, щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

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Теги: окупанти ЗСУ Луганщина війна

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