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Гайдай заявив про важку ситуацію на трьох напрямках боїв на Луганщині

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Гайдай заявив про важку ситуацію на трьох напрямках боїв на Луганщині
Ситуація на всіх напрямках бойових дій у Луганській області є важкою
фото з відкритих джерел

У росіян стало більше дронів

На всіх напрямках бойових дій у Луганській області ситуація є важкою, але контрольованою. Про це у Телеграм повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Кремінна. Білогорівка. Сватове. Те, що там відбувається – це намагання не просто в лобову штурмувати наші позиції. Росіяни експериментують. То технікою їдуть важкою, до 10-12 одиниць, то їде 3 БМП, а між ними йде піхота, чи танк стоїть у глибині лісу і просто розстрілює позиції, чи іноді просто запускають по три роти на штурм. Постійно зараз підключають дрони усіх типів - їх у росіян стало набагато більше», – зазначив він.

За словами Гайдая, тут постійно йде війна за різними шаблонами.

«Наші захисники намагаються на кожну таку нову хвилю давати гідну відсіч. Вони щось вигадують, планують. Станом на зараз дуже важка, але повністю контрольована ситуація за всіма трьома напрямками», – заявив очільник ОВА. 

«На Кремінському напрямку українські захисники допомагають росіянам втрачати сучасну техніку, нині орки перейшли з танків Т90 на Т72… Дев‘яності закінчилися» – зазначив Гайдай.

Він додав, що це відбувається завдяки роботі ЗСУ зі знищення ворожої техніки.

Нагадаємо, вранці 11 березня українські захисники підірвали ворожий склад боєприпасів на Сватівському напрямку на Луганщині.

Теги: війна Сергій Гайдай штурм росіяни

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