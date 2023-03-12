Гайдай заявив про важку ситуацію на трьох напрямках боїв на Луганщині

Ситуація на всіх напрямках бойових дій у Луганській області є важкою

У росіян стало більше дронів

На всіх напрямках бойових дій у Луганській області ситуація є важкою, але контрольованою. Про це у Телеграм повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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«Кремінна. Білогорівка. Сватове. Те, що там відбувається – це намагання не просто в лобову штурмувати наші позиції. Росіяни експериментують. То технікою їдуть важкою, до 10-12 одиниць, то їде 3 БМП, а між ними йде піхота, чи танк стоїть у глибині лісу і просто розстрілює позиції, чи іноді просто запускають по три роти на штурм. Постійно зараз підключають дрони усіх типів - їх у росіян стало набагато більше», – зазначив він.

За словами Гайдая, тут постійно йде війна за різними шаблонами.

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«Наші захисники намагаються на кожну таку нову хвилю давати гідну відсіч. Вони щось вигадують, планують. Станом на зараз дуже важка, але повністю контрольована ситуація за всіма трьома напрямками», – заявив очільник ОВА.

«На Кремінському напрямку українські захисники допомагають росіянам втрачати сучасну техніку, нині орки перейшли з танків Т90 на Т72… Дев‘яності закінчилися» – зазначив Гайдай.

Він додав, що це відбувається завдяки роботі ЗСУ зі знищення ворожої техніки.

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Нагадаємо, вранці 11 березня українські захисники підірвали ворожий склад боєприпасів на Сватівському напрямку на Луганщині.