У Лондоні активісти пофарбували дорогу перед посольством Росії у синьо-жовтий

Активісти присвятили цю акцію річниці кривавого вторгнення Росії в Укра\ну

Зранку у четвер, 23 лютого, активісти з протестного руху Led By Donkeys організували акцію перед посольством Росії в Лондоні. До річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони пофарбували дорогу у кольори українського прапора. Про це повідомляє Evening Standard.

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Таким чином протестувальники хотіли нагадати Росії про незалежність України як суверенної країни напередодні річниці неспровокованого вторгнення. Вони назвали цей напад імперіалістичним.

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фото: Reuters

фото: Reuters

«Завтра перша річниця імперіалістичного вторгнення Путіна в Україну, незалежну державу та народ, який має повне право на самовизначення. Наявність великого українського прапора біля його посольства в Лондоні нагадає йому про це», – йдеться в повідомленнях у Twitter від однієї з учасниць протесту.

фото: Reuters

фото: Reuters

фото: Reuters

В акції взяли участь три чоловіки та жінка. Поліція їх затримала за підозрою в скоєнні злочину та перешкоджанні руху транспорту, повідомляє видання.

Нагадаємо, що у квітні минулого року кілька десятків активістів провели акцію під посольством Росії у Лондоні з пралками і порохотягами. Вони пояснили, що часто бачать серед «трофеїв» російських військових, награбованих у домівках цивільних мешканців. Крім речей, під посольство принесли плакати «Зупиніть путіна», «Кривавий путін», «Тисніть на росію якнайбільше», «путін, пішов геть! Воюйте зі зміною клімату, а не людьми», «Коли я закриваю очі – бачу вбитих у Бучі».

До слова, нещодавно в Німеччині чоловік розігнав мітинг на підтримку Росії. Німець старшого віку вилаяв людей, які з плакатами вимагають «діалогу з Росією».