Перша група ЗСУ закінчила навчання на БМП Bradley у Німеччині

Yаступний батальйон у складі 710 військовослужбовців ЗСУ вже розпочав тренування у Графенвері

Перший із батальйонів (635) українських військовослужбовців закінчив навчання на військовій базі США у Німеччині. Про це повідомив на брифінгу прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер, передає CNN.

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Зазначається, що наступний батальйон у складі 710 військовослужбовців ЗСУ вже розпочав тренування там само – у Графенвері. Для навчання використовуватимуться БМП Bradley та самохідна гаубиця M109 Paladin. Крім того, наступного тижня ще 890 військовослужбовців ЗСУ розпочнуть тренування на БТР Stryker.

Як сказав Райдер, раніше США пропонували підрозділам ЗСУ більш обмежені за масштабами тренування з окремими системами озброєнь, такими як РСЗВ Himars. Перехід до батальйонних навчань – суттєве розширення зусиль США щодо навчання та підготовки українських військовослужбовців в умовах тривалої війни.

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Раніше Пентагон пояснив, яку модифікацію БМП Bradley отримає Україна.

Крім того, вже відомо, коли ЗСУ можуть отримати Bradley.

До слова, триває 359-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав шість ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп’янська, що на Харківщині. Пошкоджено три приватні та один багатоповерховий будинки. Крім того, ворог загалом завдав 10 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України.