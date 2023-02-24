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Рада просить Зеленського нагородити Героями України загиблих розвідників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада просить Зеленського нагородити Героями України загиблих розвідників
Юрій «Святоша» Горовець загинув під час виконання бойового завдання
фото з відкритих джерел

Розвідники героїчно загинули на території Росії 25 грудня

Верховна Рада сьогодні ухвалила проєкт постанови № 9063 щодо направлення президенту Володимиру Зеленському депутатського запиту щодо нагородження посмертно Героями України українських розвідників, які героїчно загинули 25 грудня під час виконання бойового завдання на території ворога. Автором депутатського запиту є нардеп від «Слуги народу» Дмитро Чорний.

«Направити президенту України запит народного депутата України Чорного Д.С. щодо присвоєння звання Героя України (посмертно) загиблим 25 грудня 2022 року учасникам української диверсійно-розвідувальної групи Юрію Горовцю (позивний Святоша), Максиму Михайлову (позивний Непийпиво), Тарасу Карпюку (позивний Тарасій), Богдану Лягову (позивний Аполлон), попередньо підтриманий 251 народним депутатом України», – йдеться в повідомленні.

  • Юрій Горовець народився 1988 року, позивний «Святоша»;
  • Максим Михайлов 1990 р. н., позивний «Непийпиво»;
  • Тарас Карпюк 1984 р. н., позивний «Тарасій»;
  • Богдан Лягов 2003 р. н., позивний «Аполлон», житель м. Жовті Води Дніпропетровської області.

«Герої Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк мали бойовий досвід в ході Антитерористичної операції/ Операції Об’єднаних сил. 19-річний Богдан Лягов, був єдиною дитиною у сім’ї, став на захист країни з лютого 2022 року під час повномасштабного вторгнення Росії на території України. Найменше, що ми можемо зробити, аби вшанувати пам'ять героїв за здійснення ними визначного геройського вчинку – це присвоїти звання Герой України посмертно кожному з них», – йдеться у депутатському запиті.

Богдан «Аполлон» Лягов
Богдан «Аполлон» Лягов
Юрій «Святоша» Горовець
Юрій «Святоша» Горовець
Максим «Непийпиво» Михайлов
Максим «Непийпиво» Михайлов
Тарас «Тарасія» Карпюк
Тарас «Тарасія» Карпюк

Нагадаємо, у російській ФСБ зранку 26 грудня заявили про «ліквідацію української диверсійної групи» на кордоні між Україною та Брянською областю РФ. За інформацією російських спецслужб, 25 грудня під час бойового зіткнення загинули чотири українські військовослужбовці. У своєму Telegram Карась також опублікував імена інших загиблих бійців ДРГ – Юрій «Святоша» Горовець, Максим «Непийпиво» Михайлов та Тарас «Тарасій» Карпюк.

Теги: розвідка росія окупанти Верховна Рада війна

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