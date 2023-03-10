Підрив «Північного потоку»: Зеленський відповів на звинувачення

Володимир Зеленський: «Що стосується Північного потоку, то ми не маємо до цього жодного відношення»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення деяких ЗМІ про те, що атаку на газопроводі «Північний потік» здійснила «проукраїнська група». Глава держави заявив, що «українці точно цього не робили». Про це Зеленський сказав під час брифінгу із прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін у Києві.

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«Що стосується Північного потоку, то ми не маємо до цього жодного відношення», – зазначив глава держави.

На думку президента, такі матеріали у ЗМІ грають «на руку Росії» та з'являються, щоб уповільнити надання допомоги Україні.

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«Ми чітко розуміємо..., де це з'являлося, на яких медіамайданчиках, яких держав... і звідки ця інформація могла йти. Я вважаю, що це дуже небезпечно, що деякі незалежні медіа... роблять такі кроки. Це неправильно, це грає тільки на руку Росії або ще є якісь бізнес-групи, які зацікавлені у тому, щоб не вводилися потужні санкції, тому що страждає бізнес, і ці групи можуть бути не тільки на території Росії, на жаль. Але потрібно нам з вами усвідомлювати, з чим ми боремося. Ми боремося з ворогом, а ворог один - Росія. А ще ми боремося із тими людьми, які окрім грошей нічого для себе не бачать...», – зазначив Зеленський.

Зокрема, глава держави нагадав, що є треті держави, які дають РФ обходити санкції, хоча з іншого боку надають Україні певну допомогу та заявляють про підтримку українського суверенітету. «А з іншого боку роблять обходи санкцій, де заробляють десятки мільярдів доларів, і у порівнянні з довійськовим періодом мають збільшений товарообіг з РФ. Це стосується багатьох держав, навіть тих, які входять до ЄС чи є членами НАТО. Я б звертав на це увагу і аналізував би, для кого це потрібно, для кого така дезінформація потрібна. Українці точно цього не робили. І це найголовніше», – підкреслив президент.

Нагадаємо, Данська поліція оголосила в розшук яхту, яка була помічена на острові Крістіансі в Балтійському морі поблизу місця вибуху на «Північних потоках».

Зазначимо, що 7 березня The New York Times оприлюднило матеріал, у якому стверджується, що за вибухом газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» у Балтійському морі нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

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Нагадаємо, що 27 вересня оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування. У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

Внаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.