Аналітики ISW назвали проблему, з якою незабаром зіткнеться Путін

Путіну доведеться розглянути питання про розширення строкової служби

Найближчим часом президент РФ Володимир Путін може зіткнутися з дефіцитом мобілізаційного ресурсу. Йому доведеться вирішувати, як компенсувати жахливі втрати, які його війна завдала російській армії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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«Путін може опинитися перед іншою дилемою після чергової чи двох хвиль призову в запас, оскільки кількість резервістів, які підходять для бойових дій на передовій, обмежена», – зазначили аналітики.

Російська система призову щороку генерує приблизно 260 тис. нових солдатів, яких призивають два рази на пів року.

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«Поєднання довоєнного призову в запас, зусиль із вербування, які частково залучалися резервістами, і часткового призову в резерв у вересні, ймовірно, зробили значний внесок у наявну резервну силу у вікових групах і з відповідним досвідом відшкодування втрат у передових бойових частинах. Можливо, Путіну доведеться розглянути питання про розширення самої строкової служби, щороку залучати більшу частку російських молодих чоловіків проти їх волі на військову службу. Але демографія не сприяє такому підходу», – кажуть аналітики.

Путін уже був змушений зробити складний і неоптимальний вибір, щоб компенсувати жахливі втрати, які його війна завдала російській армії. Аналітики ISW прогнозують, що Путін зіткнеться з таким же важким вибором у 2023 році.

«Росія може мобілізувати більше робочої сили, і Путін, ймовірно, зробить це, а не здасться. Але витрати Путіна та Росії на заходи, які йому, ймовірно, доведеться вжити на цьому етапі, почнуть швидко зростати», – зазначили аналітики ISW.