Харківщина: поліція повідомила про жахливий злочин російських окупантів (фото, відео)

Наразі тіла двох чоловіків і жінки направлені на судово-медичну експертизу до міста Харкова

У селі Степанки співробітники Нацполіції знайшли тіла трьох загиблих громадян України, яких вбили з російського танку

11 травня у селищі Степанки Харківської області з території приватного домоволодіння українські правоохоронці вилучили тіла трьох загиблих громадян України, повідомила пресслужба Національної поліції України. По цивільним стріляв російський танк. Наразі тіла двох чоловіків і жінки направлені на судово-медичну експертизу до міста Харкова. Поранених чоловіків окупанти вивезли до Росії.

Подія сталася під час тимчасової окупації селища Степанки військовими РФ. Поліцейські спільно з прокуратурою провели огляд домоволодіння та фіксацію даного злочину. За словами начальника територіального підрозділу поліції Сергія Гугняка, люди загинули 27 березня від прямого пострілу російського танка в приватний будинок.

Зі сльозами на очах згадує ранок 27 березня Ольга Карпенко, 30-річна донька якої теж загинула від пострілу російського танка.

«Моя донька померла від осколкового поранення. Вона мучилася майже добу. Село було під повною окупацією, тому швидка приїхати не могла. Потім ми 5 днів чекали на «зелений» коридор, щоб вивезти поранених та тіла загиблих. Однак коридор не відкрили, і загиблих вирішили захоронити на території домоволодіння», - згадує 52-річна жінка.

Ольга Карпенко розповіла, що двох поранених місцеві мешканці спробували відвезти до Харкова, однак окупанти їх не пропустили. Людей кілька днів тримали в сараї, відібрали речі та гроші, допитували та відвезли до Росії.

Поліція Харківщини продовжує документувати злочини російських військових та нагадує, що за кожну смерть цивільних громадян, руйнування і знищення цивільної інфраструктури військові злочинці РФ відповідатимуть в міжнародних судах.

Раніше Харківська обласна прокуратура повідомляла, що під час тимчасової окупації села Степанки рашисти вбивали місцевих мирних мешканців, обстрілюючи будинок із танку. Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).