Рашисти на Харківщині обстрілювали будинок із танка: троє загиблих

Під час тимчасової окупації села ворог вбивав місцевих мирних мешканців

Під час захоплення села Степанки під Харковом загарбники обстріляли з танка будинок, унаслідок чого загинуло троє людей. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

«За даними слідства, 27 березня під час окупації села Степанки Харківського району військові країни-агресора здійснили обстріл житлового будинку з танка. Внаслідок обстрілу загинуло двоє чоловіків та жінка. Небайдужі жителі села поховали їх на подвір’ї будинку, де проживали загиблі», – поінформували у відомстві.

Після звільнення села місцеві жителі одразу повідомили про звірства окупантів до обласної прокуратури.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше стало відомо, що внаслідок російських обстрілів Харківщини загинуло троє цивільних.

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