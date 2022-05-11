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    Події в Україні

    Рашисти на Харківщині обстрілювали будинок із танка: троє загиблих

    Вбитих українців поховали в дворі<br /><br /> - Рашисти на Харківщині обстрілювали будинок із танка: троє загиблих
    Вбитих українців поховали в дворі

    фото: Харківська обласна прокуратура

    Під час тимчасової окупації села ворог вбивав місцевих мирних мешканців

    Під час захоплення села Степанки під Харковом загарбники обстріляли з танка будинок, унаслідок чого загинуло троє людей. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

    «За даними слідства, 27 березня під час окупації села Степанки Харківського району військові країни-агресора здійснили обстріл житлового будинку з танка. Внаслідок обстрілу загинуло двоє чоловіків та жінка. Небайдужі жителі села поховали їх на подвір’ї будинку, де проживали загиблі», – поінформували у відомстві.

    Після звільнення села місцеві жителі одразу повідомили про звірства окупантів до обласної прокуратури.

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    Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

    Раніше стало відомо, що внаслідок російських обстрілів Харківщини загинуло троє цивільних.

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    Теги: росія окупанти прокуратура війна обстріл військові Харківщина розслідування Україна будинок жінка окупація час звільнення #stoprussia
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    Рашисти на Харківщині обстрілювали будинок із танка: троє загиблих