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    Події в Україні

    Харківщина: внаслідок нічного обстрілу загинули люди

    У Харкові російська ракета влучила у подвір'я школи - Харківщина: внаслідок нічного обстрілу загинули люди
    У Харкові російська ракета влучила у подвір'я школи
    фото: Олег Синєгубов/Telegram

    Рашисти вбили двох жінок

    Російські окупанти протягом минулої доби обстрілювали Київський та Шевченківський райони Харкова, а також Чугуївський і Харківський райони області. Внаслідок атаки загинули дві жінки, ще п'ять мирних жителів поранені. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

    «Вночі у Харкові російська ракета влучила у подвір'я школи. Унаслідок ще одного ракетного удару пошкоджена адміністративна будівля. Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

    У Чугуївському районі внаслідок обстрілів росіян загинули 21-річна та 57-річна жінки. Ще двоє людей поранені. Снаряди влучали по господарських спорудах, пошкоджено вуличний газогін.

    У Харківському районі протягом доби через російські обстріли отримали вибухові травми ще троє цивільних.

    «На Харківському напрямку загарбники вели наступ в напрямку Дементіївки та Питомника, зазнали втрат та відійшли. Окупанти дистанційно замінували місцевість біля Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги. У районі Ізюма ворог не полишає спроб наступати в напрямку Долини та Мазанівки. Наші захисники чинять спротив, знищуючи живу силу та бронетехніку окупантів», – додав Синєгубов.

    Нагадаємо, триває 124-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються блокувати місто Лисичанськ з півдня. Українські захисники зупинили ворожий наступ на Бахмутському напрямку.

    Детальніше про ситуацію в країні станом на ранок 27 червня тут.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Харківщина: внаслідок нічного обстрілу загинули люди