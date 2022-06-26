Рашисти зруйнували операційну лікарні у Харкові (відео)

Попередньо загиблих та постраждалих немає

Внаслідок обстрілу Харкова російськими військами, постраждала лікарня у Немишлянському районі міста, зокрема операційна. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Харківській області.

«О 00:28 в Немишлянському районі внаслідок обстрілу лікувального закладу були пробиті: дах, технічний поверх, операційна на сьомому поверсі та перекриття шостого поверху в рентген кабінеті, без подальшого горіння», – йдеться у повідомленні.

Попередньо загиблих та постраждалих немає. Також, як зазначає пресслужба ДСНС, ракета окупантів влучила в один із житлових двоповерхових будинків у Холодногірському районі Харкова. Будівля зазнала значних руйнувань, пожежі не було. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт вогнеборці врятували 2 людей з-під завалів. До ліквідації було залучено 5 оперативних відділень та 30 чоловік особового складу ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 26 червня рашисти знову атакували Золочів на Харківщині.

Як повідомлялося, сьогодні окупанти вдарили двома ракетами по Черкасах. По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.