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  4. Рашисти зруйнували операційну лікарні у Харкові (відео)
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    Події в Україні

    Рашисти зруйнували операційну лікарні у Харкові (відео)

    Рашисти зруйнували операційну лікарні у Харкові (відео)
    фото скріншот відео

    Попередньо загиблих та постраждалих немає

    Внаслідок обстрілу Харкова російськими військами, постраждала лікарня у Немишлянському районі міста, зокрема операційна. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Харківській області.

    «О 00:28 в Немишлянському районі внаслідок обстрілу лікувального закладу були пробиті: дах, технічний поверх, операційна на сьомому поверсі та перекриття шостого поверху в рентген кабінеті, без подальшого горіння», – йдеться у повідомленні.

    Попередньо загиблих та постраждалих немає. Також, як зазначає пресслужба ДСНС, ракета окупантів влучила в один із житлових двоповерхових будинків у Холодногірському районі Харкова. Будівля зазнала значних руйнувань, пожежі не було. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт вогнеборці врятували 2 людей з-під завалів. До ліквідації було залучено 5 оперативних відділень та 30 чоловік особового складу ДСНС.

    Нагадаємо, в ніч на 26 червня рашисти знову атакували Золочів на Харківщині.

    Як повідомлялося, сьогодні окупанти вдарили двома ракетами по Черкасах. По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

    Теги: Харків росія окупанти ДСНС війна лікарня Україна ракета окупація #stoprussia
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    Рашисти зруйнували операційну лікарні у Харкові (відео)