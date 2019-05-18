Харківська міськрада оскаржить рішення суду щодо волонтерського намету



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Волонтерський пункт «Все для перемоги» у Харкові

Юристи міськради вже готують скаргу та подадуть її до кінця дня

Харківська міська рада оскаржить відмову окружного адміністративного суду у задоволенні позову щодо намету на площі Свободи.

Про це заявив директор департаменту міськради у справах інформації Юрій Сидоренко.

«Рішення суду у справі щодо використання намету на площі Свободи буде оскаржено», - сказав Сидоренко.

За його словами, юристи міськради вже готують скаргу та подадуть її до кінця дня.

Напередодні суд дозволив залишити волонтерський намет у центрі Харкова.

Нагадаємо, 17 травня судді, які розглядали справу про волонтерський намет у Харкові, заявили про відвід.

Як повідомлялося, у Харкові розпорядилися знести волонтерський пункт «Все для перемоги». У документі за підписом начальника інспекції з паркування Гаркушина вимагається «добровільно у триденний строк» прибрати «самовільно встановлений намет».

Нагадаємо, 12 травня на площі Свободи у центрі міста зібралися півтисячі людей на захист намету «Все для перемоги!», вимагаючи від міської влади захисту цієї локації, що вже п’ять років демонструє містянам матеріали про події на сході України.

13 травня активісти громадської організації «Антикорупційний блок учасників АТО» вдруге за день відстояли намет волонтерів у Харкові «Все для перемоги», що на площі Свободи у центрі міста, від комунальників, які з технікою прибули проводити так званий ремонт.

Джерело: Укрінформ