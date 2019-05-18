Суд дозволив залишити волонтерський намет у центрі Харкова



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Влада Харкова вимагає демонтувати волонтерський намет у центрі міста

Адвокати мерії не змогли довести, що намет загрожує національній безпеці та створює перешкоди для дорожнього руху

Харківський окружний адмінсуд залишив без задоволення позов міськради, яка просила прибрати з центру міста намет волонтерів для збору допомоги армії.

Про це повідомляє «Громадське.Харків».

«Адвокати мерії не змогли довести, що намет загрожує національній безпеці та створює перешкоди для дорожнього руху», - йдеться у повідомленні.

У сторін є одна доба на оскарження рішення.

Нагадаємо, 17 травня судді, які розглядали справу про волонтерський намет у Харкові, заявили про відвід.

Як повідомлялося, у Харкові розпорядилися знести волонтерський пункт «Все для перемоги». У документі за підписом начальника інспекції з паркування Гаркушина вимагається «добровільно у триденний строк» прибрати «самовільно встановлений намет».

Нагадаємо, 12 травня на площі Свободи у центрі міста зібралися півтисячі людей на захист намету «Все для перемоги!», вимагаючи від міської влади захисту цієї локації, що вже п’ять років демонструє містянам матеріали про події на сході України.

13 травня активісти громадської організації «Антикорупційний блок учасників АТО» вдруге за день відстояли намет волонтерів у Харкові «Все для перемоги», що на площі Свободи у центрі міста, від комунальників, які з технікою прибули проводити так званий ремонт.