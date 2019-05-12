У Харкові розпорядилися знести волонтерський пункт «Все для перемоги»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

12 травня о 12:00 біля волонтерського пукту відбудеться мітинг

У документі за підписом начальника інспекції з паркування Гаркушина вимагається «добровільно у триденний строк» прибрати «самовільно встановлений намет»

У Харкові представникам проукраїнських громадських організацій, що відповідають за діяльність волонтерського пункту «Все для перемоги», встановленому на головному майдані міста, передали припис від Департаменту територіального контролю Харківської міської ради. Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зазначається, що у документі за підписом начальника інспекції з паркування Гаркушина вимагається «добровільно у триденний строк» прибрати «самовільно встановлений намет».

У міськраді вважають, що конструкція нібито перешкоджає дорожньому рухові та псує благоустрій, «що є порушенням» норм закону «Про благоустрій» та «Про дорожній рух».

«У випадку невиконання вимог припису у встановлений срок, самовільно (незаконно) встановлений об'єкт... буде демонтовано на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради», - наголошується у тексті.

Наразі громадськість встановила поблизу меморіала посилене чергування.

Сьогодні, 12 травня, о 12:00 там відбудеться мітинг.

Довідка: Волонтерський пункт «Все для перемоги» було створено на початку 2014 року. Він виконує подвійну функцію - організаційну, як місце збору патріотів, та просвітницьку. Зокрема, там проводяться лекції, наради, тренінги з цивільної оборони й надання першої медичної допомоги тощо. З інформації, розміщеної на спеціально виготовлених інформаційних стендах, можна дізнатися про харків'ян, які загинули захищаючи своє місто від сепаратистів, російських бойовиків-«туристів», а також про полеглих на Донбасі.

Окрім того, там постійно обговорюються ініціативи, спрямовані на допомогу українському війську і вимушеним переселенцям із зони бойових дій.