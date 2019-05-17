Справа про волонтерський намет у Харкові: судді заявили про відвід



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У Харкові міська влада розпорядилася знести волонтерський намет «Все для перемоги», що стоїть там від початку російсько-української війни

Позивач Михайло Лебедь звернувся до суду с заявою про відвід судді Владислава Єгупенка, посилаючись на його упередженість

У Харкові заплановане на сьогодні засідання Окружного адмінсуду у справі про волонтерський намет «Все для перемоги», що розташований на площі Свободи у центрі міста, перенесли через відвід судді Владислава Єгупенка.

Про це повідомили у суді, пише «Укрінформ».

«Позивач Михайло Лебедь звернувся до суду с заявою про відвід судді Владислава Єгупенка, посилаючись на його упередженість. Хоча суддя назвав заяву про відвід необґрунтованою, але ухвалив зупинити провадження до розгляду відводу іншим складом суду», - зазначили у суді.

«У засіданні оголошена перерва. Відвід судді, ймовірно, розглядатимуть у понеділок», - сказали у суді.

Як повідомлялося, у Харкові розпорядилися знести волонтерський пункт «Все для перемоги». У документі за підписом начальника інспекції з паркування Гаркушина вимагається «добровільно у триденний строк» прибрати «самовільно встановлений намет».

Нагадаємо, 12 травня на площі Свободи у центрі міста зібралися півтисячі людей на захист намету «Все для перемоги!», вимагаючи від міської влади захисту цієї локації, що вже п’ять років демонструє містянам матеріали про події на сході України.

13 травня активісти громадської організації «Антикорупційний блок учасників АТО» вдруге за день відстояли намет волонтерів у Харкові «Все для перемоги», що на площі Свободи у центрі міста, від комунальників, які з технікою прибули проводити «ремонт».