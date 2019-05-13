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    Думки вголос

    Скандал навколо намету волонтерів у Харкові: силовики стали на бік активістів

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Розсилка
    Скандал навколо намету волонтерів у Харкові: силовики стали на бік активістів

    Намет волонтерів з'явилася в місті ще в 2014 році, відразу після звільнення будівлі обладміністрації від сепаратистів. Але тепер він чомусь заважає меру Харкова Кернесу

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    Выездное заседание #ТСКГандзюк в Харькове начали с разбора ситуации вокруг палатки волонтеров для сбора помощи украинской армии на площади Свободы.

    Вы наверное уже забыли, я напомню. Эта палатка появилась в городе еще в 2014 году, сразу после освобождения здания обладминистрации. Позже, когда снесли памятник Ленину палатка стала символом сопротивления, а со временем - точкой сбора волонтерской помощи военнослужащим.

    Но в этом году, 9 мая года мэр Харькова Геннадий Кернес призвал убрать палатку с центральной площади, а заодно вернуть проспекту советское название - им. маршала Жукова. Городские утверждают, что палатка якобы мешает дорожному движению и вынесли предписание демонтировать палатки в течение трех суток.

    Сегодня вначале заседания комиссии мы прямо обратились к прокурору области и главе областной полиции с просьбой розъяснить позицию правоохранительных органов по этой ситуации.

    Скажу честно, меня приятно удивила позиция главы областного управления Национальной полиции Валерия Сокуренко. По его словам, у активистов есть все разрешения на проведение акции в центре города:

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    - Активисты в рамках закона обратились к горсовету с заявкой на проведение акции. И у них есть все разрешения на проведение акции с 1 января до 31 декабря 2019. Запретить проведение акции или прекратить ее может только суд. Снести палатки коммунальными службами невозможно. Сейчас на месте проведения акции постоянно дежурят сотрудники полиции специального назначения и патрульной полиции. Незаконных действий со стороны коммунальных служб мы не допустим.

    На мой вопрос, как поступят правоохранительные органы, в случае если такое решение суда появится, господин Сокуренко дословно сообщил:

    - Палатки не мешают дорожному движению и не несут угрозу общественной безопасности. И учитывая все обстоятельства и общественный резонанс, я вас уверяю такого решения суда не будет. Вчера в городе уже собрались тысяча людей, чтобы защитить палатку. И если суд все таки захочет принять такое решение, я думаю, жители города Харькова смогут убедить его этого не делать.

    Прокурор области Юрий Данильченко заявил, что полностью поддерживает позицию Национальной полиции относительно законности проведения акции на площади Свободы:

    - В случае если такое решение суда появится, мы немедленно обратимся с этим вопросом в апелляционные инстанции требованием приостановить решение суда.

    Это хорошая новость из Харькова. Плохих новостей больше. Но об этом позже.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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