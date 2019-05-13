Скандал навколо намету волонтерів у Харкові: силовики стали на бік активістів

Намет волонтерів з'явилася в місті ще в 2014 році, відразу після звільнення будівлі обладміністрації від сепаратистів. Але тепер він чомусь заважає меру Харкова Кернесу

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Выездное заседание #ТСКГандзюк в Харькове начали с разбора ситуации вокруг палатки волонтеров для сбора помощи украинской армии на площади Свободы.

Вы наверное уже забыли, я напомню. Эта палатка появилась в городе еще в 2014 году, сразу после освобождения здания обладминистрации. Позже, когда снесли памятник Ленину палатка стала символом сопротивления, а со временем - точкой сбора волонтерской помощи военнослужащим.

Но в этом году, 9 мая года мэр Харькова Геннадий Кернес призвал убрать палатку с центральной площади, а заодно вернуть проспекту советское название - им. маршала Жукова. Городские утверждают, что палатка якобы мешает дорожному движению и вынесли предписание демонтировать палатки в течение трех суток.

Сегодня вначале заседания комиссии мы прямо обратились к прокурору области и главе областной полиции с просьбой розъяснить позицию правоохранительных органов по этой ситуации. Скажу честно, меня приятно удивила позиция главы областного управления Национальной полиции Валерия Сокуренко. По его словам, у активистов есть все разрешения на проведение акции в центре города: Читайте також На Харківщині суд заарештував двох підлітків, які били перехожого ногами та знімали це на телефон Вчора, 20:33

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У Харкові розпорядилися знести волонтерський пункт «Все для перемоги» Вчора, 10:49 - Активисты в рамках закона обратились к горсовету с заявкой на проведение акции. И у них есть все разрешения на проведение акции с 1 января до 31 декабря 2019. Запретить проведение акции или прекратить ее может только суд. Снести палатки коммунальными службами невозможно. Сейчас на месте проведения акции постоянно дежурят сотрудники полиции специального назначения и патрульной полиции. Незаконных действий со стороны коммунальных служб мы не допустим. На мой вопрос, как поступят правоохранительные органы, в случае если такое решение суда появится, господин Сокуренко дословно сообщил: - Палатки не мешают дорожному движению и не несут угрозу общественной безопасности. И учитывая все обстоятельства и общественный резонанс, я вас уверяю такого решения суда не будет. Вчера в городе уже собрались тысяча людей, чтобы защитить палатку. И если суд все таки захочет принять такое решение, я думаю, жители города Харькова смогут убедить его этого не делать. Прокурор области Юрий Данильченко заявил, что полностью поддерживает позицию Национальной полиции относительно законности проведения акции на площади Свободы: - В случае если такое решение суда появится, мы немедленно обратимся с этим вопросом в апелляционные инстанции требованием приостановить решение суда. Это хорошая новость из Харькова. Плохих новостей больше. Но об этом позже.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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