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Генерал розповів, які фахівці в армії зараз найзатребуваніші

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генерал розповів, які фахівці в армії зараз найзатребуваніші
Найбільш потрібні фахівці зараз – це піхота
фото з відкритих джерел

Найбільш масова підготовка у Сухопутних військах – це підготовка піхотинця

Українській армії сьогодні вкрай потрібні піхотинці. Про це заявив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв'ю «Радіо Свобода», відповідаючи на запитання, які фахівці в армії зараз найзатребуваніші.

«Такі дані, напевно, було б некоректно озвучувати, але все-таки найбільш потрібні фахівці – це, звичайно, піхота. Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога. Найбільш масова підготовка у Сухопутних військах – це підготовка піхотинця. Не принижуючи ролі, дуже важливі і безпілотники, і танкісти, і артилеристи, і мінометники, будь-хто. Але на сьогоднішній день – це піхота», – підсумував Ніколюк.

Раніше підполковник ЗСУ розповів, що для перемоги нам потрібна повна мобілізація людських ресурсів. 

Нагадаємо, командувач ЗСУ пояснив, що допомогло б Україні кардинально змінити перебіг війни

Також, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна здатна повернути контроль над повітряним простором, зокрема за рахунок винищувачів F-16, однак є умова. 

Як повідомлялося, українські війська активно ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. Водночас росіяни посилюють артилерійські удари на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, намагаючись там просуватися. 

До слова, триває 704-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень. 

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Теги: війна росіяни Україна мобілізація

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