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Україна здатна повернути контроль над небом у 2024 році, але є умова – Кулеба

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна здатна повернути контроль над небом у 2024 році, але є умова – Кулеба
Кулеба заявив, що Україна цілком може повернути контроль над повітряним простором
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ України назвав засоби, які необхідні, щоб протистояти Росії

Україна здатна повернути контроль над повітряним простором, зокрема за рахунок винищувачів F-16, однак є умова. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Під час спільної пресконференції з головою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом Кулеба заявив, що Україна цілком може повернути контроль над повітряним простором.

«Якщо ми отримаємо F-16, якщо в нас будуть бойові та розвідувальні дрони – саме в цьому полягає важливість нашого співробітництва з Литвою, – якщо в нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це досяжно», – підкреслив міністр.

Він додав, що відповідні рішення вже втілюються, проте міністр наголосив, що «необхідно отримати всі ці елементи в достатній кількості й у належний час».

Раніше Кулеба пояснив, навіщо Україні ракети Taurus. Український міністр сподівається на те, що Україні вдасться переконати німецький уряд у необхідності постачання далекобійних ракет.

Раніше Глава МЗС також наголосив на тому, що всупереч нарощуванню Україною власного виробництва, західна оборонна промисловість не може виробляти достатньо боєприпасів. Поточний рівень виробництва у країнах ЄС не відповідає ні потребам війни в Україні, ні оборонним потребам самих країн.

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Теги: контрнаступ Дмитро Кулеба Україна промисловість міністр

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