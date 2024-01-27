Україна здатна повернути контроль над небом у 2024 році, але є умова – Кулеба

Кулеба заявив, що Україна цілком може повернути контроль над повітряним простором

Міністр закордонних справ України назвав засоби, які необхідні, щоб протистояти Росії

Україна здатна повернути контроль над повітряним простором, зокрема за рахунок винищувачів F-16, однак є умова. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Під час спільної пресконференції з головою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом Кулеба заявив, що Україна цілком може повернути контроль над повітряним простором.

«Якщо ми отримаємо F-16, якщо в нас будуть бойові та розвідувальні дрони – саме в цьому полягає важливість нашого співробітництва з Литвою, – якщо в нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це досяжно», – підкреслив міністр.

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Він додав, що відповідні рішення вже втілюються, проте міністр наголосив, що «необхідно отримати всі ці елементи в достатній кількості й у належний час».

Раніше Кулеба пояснив, навіщо Україні ракети Taurus. Український міністр сподівається на те, що Україні вдасться переконати німецький уряд у необхідності постачання далекобійних ракет.

Раніше Глава МЗС також наголосив на тому, що всупереч нарощуванню Україною власного виробництва, західна оборонна промисловість не може виробляти достатньо боєприпасів. Поточний рівень виробництва у країнах ЄС не відповідає ні потребам війни в Україні, ні оборонним потребам самих країн.