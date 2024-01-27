Україна здатна повернути контроль над небом у 2024 році, але є умова – Кулеба
Міністр закордонних справ України назвав засоби, які необхідні, щоб протистояти Росії
Україна здатна повернути контроль над повітряним простором, зокрема за рахунок винищувачів F-16, однак є умова. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Під час спільної пресконференції з головою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом Кулеба заявив, що Україна цілком може повернути контроль над повітряним простором.
«Якщо ми отримаємо F-16, якщо в нас будуть бойові та розвідувальні дрони – саме в цьому полягає важливість нашого співробітництва з Литвою, – якщо в нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це досяжно», – підкреслив міністр.
Він додав, що відповідні рішення вже втілюються, проте міністр наголосив, що «необхідно отримати всі ці елементи в достатній кількості й у належний час».
Раніше Кулеба пояснив, навіщо Україні ракети Taurus. Український міністр сподівається на те, що Україні вдасться переконати німецький уряд у необхідності постачання далекобійних ракет.
Раніше Глава МЗС також наголосив на тому, що всупереч нарощуванню Україною власного виробництва, західна оборонна промисловість не може виробляти достатньо боєприпасів. Поточний рівень виробництва у країнах ЄС не відповідає ні потребам війни в Україні, ні оборонним потребам самих країн.
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