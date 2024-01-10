Армія РФ вдарила по цивільному об'єкту в Харкові: є постраждалі (оновлено)

На парковці поряд з обʼєктом, у який влучили росіяни, горять авто

У Харкові російські війська вдарили по цивільному обʼєкту, ймовірно, є постраждалі серед людей, які там перебували. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у місті пролунали два вибухи. В області була оголошена повітряна тривога. Терехов повідомив, що окупанти завдають ударів ракетами.

«Удар прийшовся по цивільному обʼєкту. Висока ймовірність жертв серед людей, що в ньому перебували», – розповів мер Харкова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На парковці поряд з обʼєктом, у який влучили росіяни, горять авто, попередньо є руйнування будівлі. Туди вже виїхали усі відповідні служби.

Оновлено о 23:08

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, внаслідок ворожого удару постраждали шестеро людей. Медики надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, російська армія увечері 9 січня завдала ударів по Харкову, унаслідок яких зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру. Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів, попередньо із ЗРК С-300 з території Білгорода.

8 січня російські загарбники завдали ракетного удару по промислових об’єктах у Харкові, унаслідок чого поранення отримала одна жінка.