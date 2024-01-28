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Українська армія увійшла до п’ятірки найпотужніших у Європі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українська армія увійшла до п’ятірки найпотужніших у Європі
У Європі українська армія поступається лише Великій Британії, Італії та Франції
фото з відкритих джерел

За даними аналітиків Global Firepower, українська армія входить до списку тих, які перебувають «на підйомі»

Українська армія увійшла до п’ятірки найпотужніших у Європі. Про це свідчить рейтинг міжнародної компанії Global Firepower, що кожного року складає перелік кращих армій світу.

«Українська військова міць зміцнюється фінансовою та матеріальною підтримкою західних союзників, зокрема Сполучених Штатів. У лютому 2024 року минає два криваві роки від початку російсько-української війни», – зазначено в огляді.

Українська армія увійшла до п’ятірки найпотужніших у Європі фото 1
інфографіка «Армія.Inform»

У список потрапили 145 держав. Очолює його армія Сполучених Штатів Америки з індексом 0,0699, а останнє місце посідає Бутан (6,3704). Ідеальним показником вважається індекс 0,0000.

Росія (0,0702) розташована на другому місці, а Китай (0,0706) – на третьому.

У десятку лідерів потрапили Індія (0,1023), Південна Корея (0,1416), Велика Британія (0.1443), Японія (0,1601), Туреччина (0,1697), Пакистан (0,1711) та Італія (0,1863).

У 2022 році ЗСУ обіймали 22 сходинку в рейтингу 145 країн, торік були на 15 місці, а цього року – на 18. Україну в рейтингу «оточують» Ізраїль на 17 місці та Німеччина на 19 сходинці.

У Європі українська армія поступається лише Великій Британії, Італії та Франції.

За даними аналітиків Global Firepower, українська армія входить до списку тих, які перебувають «на підйомі». Так само як Збройні сили Німеччини, Швеції, Польщі, Чехії та низки інших країн.

Серед країн Балтії зниження військового потенціалу аналітики бачать в Латвії, тоді як Литва і Естонія продовжують нарощувати власну військову міць.

Нагадаємо, що російські окупанти нарощують інтенсивність наступальних дій на Сіверському та Бахмутському напрямках. 

До слова, Сполучені Штати Америки наразі не бачать формування Росією серйозного наземного наступу, але прогнозують, що все може змінитися. 

Раніше міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що доля України великою мірою залежить від дій західних союзників, і 2024 рік може стати визначальним для України.

Теги: Литва Німеччина Південна Корея Японія Ізраїль армія Китай Естонія Італія рейтинг Індія Велика Британія Пакистан Туреччина

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