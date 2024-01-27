Армія Білорусі готова до вторгнення в Україну – опозиціонер

Білоруський опозиціонер відзначив, що білоруські військові не хочуть брати участь у безпосередніх воєнних діях на території України

Сили спеціальних операцій від початку війни перебували на кордоні з Україною

Білоруська армія перебуває під сильним тиском армії РФ і від початку повномасштабного вторгнення постійно готується до війни. Про це розповів в ефірі телеканалу «Еспресо» засновник ініціативи BYPOL, яку створили колишні білоруські силовики, що виступають проти режиму Лукашенка, Олександр Азаров.

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За словами Азарова, за наказом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, в армії Білорусі модернізували озброєння, яке було отримане з РФ. Крім того, він зазначив, що білоруських військових перетворюють на «зомбі» – людей проросійського світу, без власної національної ідентичності.

«Сили спеціальних операцій від початку війни перебували на кордоні з Україною, а зараз, за нашою інформацією, вони вже звідти зняті та повернулися на місця дислокацій. На кордоні переважно відбуваються розвідувальні заходи та дії, туди скеровуються підрозділи РЕБ, встановлюються локатори для проведення розвідки. Постійно виїжджають групи, які контролюються білоруськими прикордонниками. Але реально армія вже в принципі підготовлена до вторгнення в Україну», – наголосив Олександр Азаров.

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Водночас білоруський опозиціонер відзначив, що білоруські військові не хочуть брати участь у безпосередніх воєнних діях на території України, усвідомлюючи, що це призведе до катастрофічних наслідків.

Раніше розвідка оцінила, наскільки Путіну вдається втягнути Білорусь у війну.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, Білорусь внесла зміни до своєї нової військової доктрини, включивши пункт про можливе використання тактичної ядерної зброї. Ймовірно, це відображає розміщення Росією цього виду озброєння в країні у 2023 році.

До слова, станом на грудень 2023 року представники ПВК «Вагнер» продовжували у Білорусі навчати спецвійська і військових.