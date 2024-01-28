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Підполковник ЗСУ розповів, що потрібно Україні для перемоги

Надія Карбунар
glavcom.ua
Підполковник ЗСУ розповів, що потрібно Україні для перемоги
ЗСУ для перемоги перш за все потрібні люди
фото з відкритих джерел

«Ми маємо бути єдині, ми маємо стати українською нацією», – сказав Ніколов

Збройні сили України докладають максимуму зусиль для того, щоб вибити ворога з української землі. Однак для перемоги нам потрібна повна мобілізація людських ресурсів. Про це сказав підполковник ЗСУ Михайло Ніколов в інтерв’ю журналісту Юрію Бутусову.

«І ми маємо бути єдині, ми маємо стати українською нацією. У бажанні завдати поразки російській армії та відродити Україну надалі. Тому що битва на трудовому фронті буде навіть у разі перемоги – це буде важка битва для того, щоб зберегти Україну», – вважає він.

Нагадаємо, командувач ЗСУ пояснив, що допомогло б Україні кардинально змінити перебіг війни

Раніше голова НБУ спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні.

Також, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна здатна повернути контроль над повітряним простором, зокрема за рахунок винищувачів F-16, однак є умова. 

Як повідомлялося, українські війська активно ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. Водночас росіяни посилюють артилерійські удари на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, намагаючись там просуватися. 

До слова, триває 704-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень. 

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Теги: війна мобілізація Україна росіяни

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