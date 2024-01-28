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Командувач ЗСУ пояснив, що допомогло б Україні кардинально змінити перебіг війни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Командувач ЗСУ пояснив, що допомогло б Україні кардинально змінити перебіг війни
Західні партнери не дозволяють ЗСУ використовувати надану ними зброю на території РФ, бо побоюються ескалації війни і втягнення їх у протистояння
Фото: Associated Press

Неїжпапа: «Якби ми мали певні види далекобійного озброєння, котре можна застосовувати вглиб території РФ, то противник поводився б інакше»

Україна перемогла б у війні швидше, якби міжнародні партнери надали їй дозвіл стріляти з західної зброї по цілях у глибині Росії. І якби українські Збройні сили могли від самого початку використовувати західні боєприпаси без обмежень, перебіг подій був би зовсім іншим. Про це заявив командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа в інтерв'ю телеканалу Sky News.

«Якби Україна мала певні види далекобійного озброєння, котре можна застосовувати вглиб території РФ, то противник поводився б по-іншому, зокрема і на полі бою», − пояснив він.

Він нагадав, що Велика Британія, США та інші союзники погодилися надати Україні далекобійні ракети, зокрема британські Storm Shadow та американські ATACMS лише минулого року. Нині наші військові використовують їх для ураження цілей на окупованих Росією територіях України, але не в глибині самої РФ, адже західні партнери побоюються ескалації війни і втягнення їх у протистояння.

«Путін поводиться як дрібний гангстер, який знає, що якщо йому відповідатимуть удар за ударом, то він не почне бійку... Якщо він зрозуміє, що Україна може дати відсіч і змусити його по-справжньому відчути біль, звичайно, він усе це припинить», − наголосив Неїжпапа.

Нагадаємо, що, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна здатна повернути контроль над повітряним простором, зокрема за рахунок винищувачів F-16, однак є умова. 

Як повідомлялося, українські війська активно ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. Водночас росіяни посилюють артилерійські удари на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, намагаючись там просуватися. 

До слова, триває 704-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень. 

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Теги: Україна ЗСУ війна

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