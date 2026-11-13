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Генерал СБУ Дука вийшов із СІЗО під оплески (відео)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Генерал СБУ Дука вийшов із СІЗО під оплески (відео)
Генерал СБУ Сергій Дука залишив СІЗО
фото: соціальні мережі

Фігурант антикорупційної операції «Карфаген» залишив Лук'янівський слідчий ізолятор

Генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука, якого підозрюють в участі у злочинній організації, вийшов із Лук'янівського слідчого ізолятора в Києві після внесення застави в розмірі 65 млн грн. Про це повідомляє «Главком».

За інформацією журналістів, перед звільненням генерала біля будівлі слідчого ізолятора зібралася група людей у камуфляжі та балаклавах. Їхні особи та причини перебування біля установи наразі невідомі.

Після виходу із СІЗО присутні зустріли Дуку оплесками. На запитання журналістів, хто саме прийшов його зустрічати, генерал відповів: «Колектив».

Напередодні стало відомо, що за Дуку внесли повну суму застави, визначену судом. Адвокат генерала Юрій Сухов повідомив, що до збору коштів добровільно долучилися співробітники СБУ, зокрема військовослужбовці, які виконують завдання на фронті.

Раніше співробітники Служби безпеки записали відеозвернення на підтримку Дуки. За їхніми словами, вони долучилися до збору грошей безпосередньо з передової.

Захисник генерала також повідомив, що його підзахисний залишається співробітником СБУ, хоча його звільнили із займаної посади.

Крім того, за твердженням адвоката, Дука перебуває під охороною спецпідрозділу Центру спеціальних операцій «А» СБУ, відомого як «Альфа». Сухов пояснив це тим, що генерал нібито перебуває у російському списку осіб, запланованих до ліквідації. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Окремо адвокат прокоментував обставини проведення слідчих дій. Він заявив, що сторона обвинувачення не довела причетності Дуки до знищення мобільних телефонів під час обшуку. Також Сухов заперечив твердження про те, що генерал чинив збройний опір правоохоронцям.

Нагадаємо, 4 листопада Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття ймовірної злочинної організації в межах операції під кодовою назвою «Карфаген».

За версією слідства, учасники організації систематично надавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів за забезпечення безперешкодної діяльності шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Зокрема, у справі йдеться про ймовірне прикриття шахрайських колцентрів і незаконної торгівлі синтетичними канабіноїдами.

Одним із підозрюваних став генерал-майор СБУ Сергій Дука. Йому інкримінують участь у злочинній організації. Водночас сам генерал заперечує причетність до протиправної діяльності.

Раніше адвокат Юрій Сухов оприлюднив відкритий лист Дуки, написаний під час перебування у слідчому ізоляторі.

У зверненні генерал наголосив, що присвятив службі Україні 26 років, значну частину яких займався організацією та проведенням спеціальних операцій.

За словами Дуки, його контакти з представниками кримінального середовища були пов'язані з виконанням оперативних завдань, а не участю у злочинній організації.

Генерал також заявив, що вбачає у діях окремих представників антикорупційних органів спробу зведення особистих рахунків. Він закликав оцінювати його діяльність на підставі доказів.

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Теги: НАБУ СБУ СІЗО Лук'янівське СІЗО корупція в Україні операція «Карфаген»

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