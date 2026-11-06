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Погрожував зброєю і трощив техніку. Керівник детективів НАБУ розповів як затримували генерала Дуку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Погрожував зброєю і трощив техніку. Керівник детективів НАБУ розповів як затримували генерала Дуку
Генерал СБУ Сергій Дука влаштував збройне протистояння під час обшуку НАБУ
фото: НАБУ

Під час обшуку в заміському будинку Сергія Дуки виникло збройне протистояння між правоохоронцями

Під час обшуку в першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки виник конфлікт між детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та озброєними співробітниками Служби безпеки України. За словами керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова, генерал погрожував правоохоронцям пістолетом, знищував електронні пристрої молотком, а бійці спецпідрозділу «Альфа» намагалися забезпечити його втечу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Абакумова програмі «УП ЧАТ».

За словами представника НАБУ, детективи прибули до заміського будинку генерала для проведення обшуку на підставі ухвали суду. Для забезпечення безпеки до слідчих дій залучили кількох співробітників Управління спеціальних операцій НАБУ.

Коли один зі спецпризначенців спробував перелізти через паркан, щоб відчинити хвіртку, невідомі особи навели на нього зброю з лазерним цілевказівником та пригрозили відкрити вогонь на ураження.

У вікнах будинку, за словами Абакумова, перебували двоє озброєних автоматами співробітників СБУ. Сам генерал Дука з'явився біля вікна другого поверху з пістолетом у руках.

«Я через гучномовець ще раз сказав: «Це Національне антикорупційне бюро України, ми правоохоронці. Ми не становимо небезпеки для життя та здоров'я людей, які знаходяться всередині. Ось моє посвідчення, ось ухвала. Не створюйте небезпечну ситуацію, націлюючи зброю на співробітників інших правоохоронних органів», – розповів Абакумов.

Попри звернення детективів, люди всередині будинку відмовилися виходити на контакт. Натомість, за словами представника НАБУ, Дука почав знищувати електронні пристрої.

«Люди на контакт не пішли. Натомість генерал вибіг на балкон і почав молотком розбивати телефони – розбив вщент повністю два телефони, плюс знищив один жорсткий диск», – повідомив він.

Згодом до місця проведення обшуку прибули три мікроавтобуси з озброєними співробітниками спецпідрозділу СБУ «Альфа». Абакумов стверджує, що спецпризначенці поводилися агресивно та вивчали розташування детективів НАБУ. За оцінкою представників антикорупційного бюро, бійці «Альфи» могли готуватися до силового звільнення та евакуації генерала.

Ситуація загрожувала збройним зіткненням між співробітниками двох правоохоронних органів. Уникнути стрілянини, за словами Абакумова, вдалося завдяки тривалим переговорам та прибуттю адвокатів Дуки. Після цього посадовця затримали.

Керівник підрозділу детективів НАБУ також розповів про ймовірну корупційну схему, у якій фігурує генерал СБУ. За словами Абакумова, під час операції детективи зафіксували передачу Дуці чотирьох криптогаманців із коштами на загальну суму близько $3 млн.

За версією слідства, ці кошти призначалися як хабар за сприяння у знятті арешту з активів наркосиндикату «Хімпром». Як стверджує представник НАБУ, генерал обіцяв домогтися відповідного рішення через Офіс генерального прокурора.

Наведені обставини є твердженнями представника НАБУ в межах кримінального розслідування. Остаточну правову оцінку діям фігурантів має надати суд.

Нагадаємо, що 4 листопада детективи НАБУ провели обшуки в заміському будинку першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки. Слідчі дії відбулися в межах масштабного антикорупційного розслідування.

Того ж дня НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За версією слідства, до угруповання могли бути причетні працівники СБУ, Національної поліції та Офісу генерального прокурора. Фігурантів підозрюють в отриманні хабарів за прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Також після затримання Дуки в мережі знову згадали резонансну ДТП за участю колишнього народного депутата Олега Ляшка. Аварія сталася 28 квітня 2022 року на перехресті вулиць Електриків та Набережно-Рибальської в Києві. Тоді автомобіль, у якому перебував Ляшко, зіткнувся зі службовим броньованим Lexus співробітників СБУ. За інформацією «Української правди», пасажиром службового автомобіля був Сергій Дука.

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Теги: НАБУ СБУ корупція в Україні

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