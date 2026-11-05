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Фігурант «Карфагену» розповів, як своїм обличчям допоміг НАБУ під час обшуків (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Фігурант «Карфагену» розповів, як своїм обличчям допоміг НАБУ під час обшуків (відео)
Підозрюваний заявив, що допомагав слідчим попри проблеми з пам'яттю
фото: glavcom.ua

Фігурант справи «Карфаген» забув пароль від смартфона, але детективи змогли отримати доступ до пристрою за допомогою Face ID

Під час засідання Вищого антикорупційного суду фігурант справи «Карфаген», перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимир Ценов, відомий як «Прайс», розповів про обшуки, які проводили детективи НАБУ.

Детективи Національного антикорупційного бюро перевіряли телефони та іншу техніку. Чоловік стверджує, що не перешкоджав слідчим діям, хоча й не пам’ятав пароль від власного смартфона. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з посиланням на заяву підозрюваного у суді.

За словами «Прайса», він розблокував пристрій за допомогою Face ID – технології розпізнавання обличчя. Для цього достатньо було показати обличчя на екрані телефона. Після розблокування він передав смартфон детективу НАБУ.

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Заявдяки цьому правоохоронці отримали доступ до пристрою без введення пароля. Сам «Прайс» наголошував, що не чинив перешкод під час обшуків і добровільно надав детективам розблокований телефон.

Ценов фігурує у справі НАБУ «Карфаген», у межах якої розслідують діяльність імовірної злочинної організації. За версією слідства, її учасники могли забезпечувати прикриття шахрайських колцентрів, а також бути причетними до наркоторгівлі, виготовлення фальшивих грошей, викрадення та катування людей.

За даними ЗМІ, на записах НАБУ посадовець фігурує під псевдонімом «Прайс». Слідство вважає, що він міг забезпечувати прикриття діяльності колцентрів із боку правоохоронних органів.

Володимир Ценов на матеріалах розслідування НАБУ фігурує під псевдонімом «Прайс».
Володимир Ценов на матеріалах розслідування НАБУ фігурує під псевдонімом «Прайс».
фото: НАБУ

Нагадаємо, 4 листопада «Главком» повідомляв про масштабну операцію НАБУ і САП «Карфаген». За даними слідства, злочинна організація забезпечувала прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів за хабарі високопосадовцям правоохоронних органів. Серед можливих учасників схеми називали працівників СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора.

Крім того, Національна поліція відсторонила від роботи частину співробітників після проведення обшуків НАБУ. У відомстві закликали утриматися від передчасних висновків до завершення розслідування та ухвалення відповідних рішень.

Раніше «Главком» розкрив подробиці операції «Карфаген». За версією слідства, учасники угруповання систематично отримували гроші від шахрайських колцентрів за невтручання в їхню діяльність, а понад 10 млн грн легалізували через рахунки близьких осіб.

Теги: корупція в Україні корупція операція «Карфаген» НАБУ

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