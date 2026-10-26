СБУ викрила ще один воєнний злочин Сальдо

Раніше Сальдо заочно засудили до 15 років позбавлення волі

Окупаційного очільника Херсонщини та двох його спільників підозрюють у незаконному вивезенні учнів ліцею до Криму

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру Володимиру Сальдо, очільнику окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонщини, та двом його спільникам. За даними слідства, вони організували незаконне переміщення українських дітей із тимчасово окупованого Херсона до Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

За матеріалами розслідування, 7 жовтня 2022 року фігуранти організували вивезення учнів Херсонського професійного суднобудівного ліцею до так званих «санаторіїв» на тимчасово окупованому півострові.

фото: СБУ

Спочатку дітей автобусами доправили до річкового порту, звідки катерами переправили на лівобережжя Херсонщини. Там на учнів чекав інший транспорт, яким їх повезли до Криму.

За версією слідства, для організації переміщення Сальдо залучив Віктора Логінова, який на той час обіймав посаду заступника директора ліцею. Як стверджують правоохоронці, він вносив до облікової документації навчального закладу фіктивні дані, щоб приховати незаконне вивезення дітей.

Іншим фігурантом справи є Микола Долженко – викладач захопленого ліцею. За даними слідства, він супроводжував учнів протягом усього маршруту до Криму.

Правоохоронці вважають, що такі дії порушують статтю 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє примусове переміщення осіб із захищеним статусом з окупованої території.

Сальдо, Логінову та Долженку заочно повідомили про підозру за – воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Оскільки підозрювані перебувають на тимчасово окупованій території, тривають заходи для притягнення їх до відповідальності. Раніше Сальдо заочно засудили до 15 років позбавлення волі в іншому кримінальному провадженні за матеріалами СБУ.

Варто нагадати, що засуджено так званого «губернатора» Херсонської області Володимира Сальдо, під керівництвом якого з тимчасово окупованого регіону вивозили українське зерно та видавали його за російське.