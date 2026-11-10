Понад тисяча платників внесли заставу за генерала СБУ Дуку: скільки ще бракує

За генерала СБУ Дуку сплачено вже дві третини застави

Для звільнення фігуранта операції «Карфаген» із-під варти необхідно зібрати ще 21 млн грн

За колишнього посадовця СБУ Сергія Дуку, який фігурує у справі «Карфаген», 1113 платників внесли загалом 44 млн грн застави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода».

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась пояснив, що суми внесків суттєво відрізнялися. «Там різні суми: хтось 10–20 тисяч, хтось 100–150», – зазначив він. Водночас особи усіх 1113 платників наразі невідомі. Журналісти не змогли незалежно встановити, хто саме переказував кошти.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд визначив для Дуки заставу в розмірі 65 млн грн. Отже, для його звільнення з-під варти необхідно внести ще 21 млн грн. Під час судового засідання колишній посадовець СБУ заявляв, що не має можливості самостійно сплатити таку суму.

Раніше адвокат Сергія Дуки Юрій Сухов підтвердив, що співробітники СБУ збирають кошти на заставу для генерала, однак наголосив на добровільності таких внесків. За його словами, у підрозділах служби поширили повідомлення з банківськими реквізитами, проте жодних вимог щодо обов'язкових сум або термінів переказу грошей не було. Захисник назвав повідомлення про примусовий збір коштів маніпулятивними.

Напередодні НАБУ оприлюднило фото розбитих телефонів, які міг знищити під час обшуку Сергій Дука.

Зауважимо, що під час обшуку в першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки виник конфлікт між детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та озброєними співробітниками Служби безпеки України. За словами керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова, генерал погрожував правоохоронцям пістолетом, знищував електронні пристрої, а бійці спецпідрозділу «Альфа» намагалися забезпечити його втечу.

Як відомо, 4 листопада НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації у межах операції «Карфаген», учасники якої, за версією слідства, забезпечували безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До її діяльності могли бути причетні посадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.