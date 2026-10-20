Окупанти атакували у Рівному кладовище, де поховані військові (фото)

Унаслідок атаки пошкоджено понад 10 могил

Сьогодні, 20 жовтня, російська терористична армія вдарила по кладовищу у Рівному. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

За даними влади, унаслідок атаки пошкоджено понад 10 могил.

фото: Олександр Коваль/Telegram

фото: Олександр Коваль/Telegram

«Ворожий безпілотник атакував кладовище у Рівному, де поховані наші Герої. Пошкоджено понад 10 могил», – йдеться у повідомленні.

Коваль додав: «Для ворога сьогодні немає різниці, куди бити: по школах, університетах, житлових будинках чи складах з одягом. По живих українцях чи мертвих. Це черговий прояв цинізму та зневаги до всього людського. Тримаймося. Підтримуймо один одного. І пам’ятаймо, яка ціна нашої свободи».

До слова, 20 жовтня російські терористичні війська завдали удару по Новобаварському району Харкова. Унаслідок атаки постраждали шестеро людей, пошкоджено приватні будинки та цивільне підприємство.