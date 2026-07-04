Путін зганьбився фейком про «взяття» Костянтинівки: яка ситуація в місті

Російський диктатор оголосив про нібито «захоплення» стратегічного міста на Донеччині

Російський диктатор Володимир Путін вкотре використав неправдиві заяви про ситуацію на фронті для пропагандистських цілей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Так, під час наради з військовими глава Кремля пафосно оголосив про нібито «встановлення російського контролю» над стратегічно важливим містом Костянтинівка Донецької області. Більше того, цю подію Путін назвав «ключем» до захоплення всього Слов'янсько-Краматорського оборонного району. За версією Путіна, російські солдати після повної окупації Костянтинівки готуються штурмувати Слов'янськ та Краматорськ.

Цікаво, що не лише Путін видає власні хворобливі фантазії за реальні успіхи на фронті. Наприклад, його генерали паралельно стверджували, що під контролем РФ нібито перебуває навіть Краматорськ.

Втім, офіційні українські джерела, військові та незалежні аналітики спростовують ці твердження. Зокрема, фахівці DeepState чітко фіксують, що жодного захоплення Костянтинівки немає й близько. Російські підрозділи просто намагаються тиснути на ЗСУ.

Станом на 3 липня Костянтинівка залишається під контролем України, а бої тривають на підступах до міста.

На карті DeepState лінія фронту проходить за кілька кілометрів від Костянтинівки. Російські підрозділи ведуть наступальні дії поблизу Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру та інших населених пунктів, однак у саме місто не зайшли. Жоден із міжнародних аналітичних проєктів також не підтверджує заяв Кремля.

Ніякого захоплення Костянтинівки росіянами не відбулося фото: DeepState

Костянтинівка залишається незламною фортецею

Сьогодні Костянтинівка є одним із головних українських оборонних вузлів на Донеччині. Саме через місто проходить важлива логістика українських військ, а навколо нього протягом багатьох років створювалася потужна система фортифікацій.

Наразі місто обороняють підрозділи ЗСУ, Національної гвардії та інших силових структур, які щодня відбивають численні російські штурми. Так, за повідомленнями військових, російська армія день за днем активно застосовує авіацію, артилерію, FPV-дрони та великі піхотні групи, однак українські захисники утримують позиції.

Через постійні обстріли триває евакуація

Через те, що лінія фронту підійшла близько, а російські загарбники від безсилля нещадно обстрілюють цивільну інфраструктуру з усіх видів озброєння, ситуація в місті залишається складною. Зокрема, ворожі удари серйозно пошкодили газопостачання та роботу окремих свердловин, тимчасово зупинено рух міського громадського транспорту. Попри це в місті продовжують працювати екстрені служби, комунальники, медики та волонтери.

Задля безпеки мешканців у Костянтинівській громаді запроваджено подовжену комендантську годину - вона триває з 15:00 до 11:00.

Крім того, у місті триває обов'язкова евакуація родин із дітьми. Влада та військові наполегливо закликають цивільних виїжджати у безпечніші регіони.

Чому Кремль робить такі заяви

Військові експерти зазначають, що подібні заяви є елементом інформаційно-психологічної війни.

Оголошуючи про "захоплення" міст ще до фактичного встановлення контролю над ними, російська влада намагається:

створити ілюзію успіхів для внутрішньої аудиторії;

деморалізувати українське суспільство;

чинити психологічний тиск на українських військових;

підтримати пропагандистський образ "невідворотного наступу".

Подібну тактику Кремль застосовував і раніше щодо Часового Яру, Покровська, Куп'янська, Вовчанська та інших населених пунктів, які роками залишаються під контролем України або де тривають важкі бої.

Нагадаємо, Росія не припиняє масованого тиску по всій лінії фронту, щодня застосовуючи сотні авіабомб, тисячі дронів і артилерійських ударів. Лише за минулу добу на передовій відбулося 225 бойових зіткнень, а найзапекліші бої точилися на Покровському та Костянтинівському напрямках, де українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів.