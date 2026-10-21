Глава Пентагону прокоментував обмеження Starshield в Україні

Піт Гегсет заперечив причетність американської влади до змін у роботі супутникового зв'язку, але звернув увагу на повноваження компанії

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати не давали вказівок змінювати супутникове покриття Starshield в Україні. Водночас глава Пентагону наголосив, що компанія Starlink може самостійно ухвалювати рішення стосовно надання послуг відповідно до встановлених умов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CBS News.

Під час спілкування з журналістами у вівторок Гегсет прокоментував інформацію про обмеження роботи супутникового зв'язку, який використовують українські військові. За його словами, американська адміністрація не запроваджувала відповідних обмежень і не давала розпоряджень про зміну покриття Starshield.

Водночас очільник Пентагону зазначив, що компанія Starlink, яка належить SpaceX, може самостійно визначати умови надання своїх послуг. За словами Гегсета, відповідні рішення можуть ухвалюватися без участі американської влади.

«Ми нічого не обмежували. Зрештою, необхідно дотримуватися умов надання послуг. Starlink може самостійно ухвалювати такі рішення, але, на наш погляд, нічого не змінилося. Ми не давали жодних вказівок чи чогось подібного», – заявив Гегсет.

Окремо глава Пентагону прокоментував позицію Вашингтона стосовно України. Він зазначив, що Сполучені Штати «звісно, бажають українцям успіху».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американський підприємець Ілон Маск наказав обмежити швидкість роботи військової версії супутникового зв'язку, яку використовують українські військові.

За інформацією джерел The Wall Street Journal, відповідне рішення вплинуло на роботу українських ударних безпілотників і дронів-перехоплювачів. Крім того, зміни спричинили плутанину всередині американської адміністрації.